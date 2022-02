F1 | Alpine annuncia Szafnauer come nuovo team principal

Carica lettore audio

Come anticipato da Motorsport.com lo scorso anno, l'ex team principal dell'Aston Martin Otmar Szafnauer è stato attratto dalla voglia dell'Alpine di provare a risalire la china sulla griglia di partenza della Formula 1. Al momento non è stata annunciata la data dell'inizio del suo lavoro ad Enstone come team principal, ma si spera che possa essere operativo per la prima gara della stagione in Bahrain.

Szafnauer lavorerà fianco a fianco con Bruno Famin, nominato direttore esecutivo del reparto motori della Renault a Viry-Chatillon. Il francese arriva dalla FIA.

Con l'amministratore delegato Laurent Rossi che aveva già aperto ad una ristrutturazione dei vertici di Alpine, la squadra non avrà più un triumvirato a comandare, ma un team principal con responsabilità più chiare.

Nel frattempo, il racing director Davide Brivio è stato spostato al ruolo di direttore dei progetti di espansione, supervisionando lo sviluppo dei giovani talenti, nonché il potenziale coinvolgimento di Alpine in altre categorie.

Parlando dei nuovi acquisti, Rossi crede che gli arrivi di Szafnauer e Famin daranno un nuovo slancio alla squadra, che cercherà di lottare per il titolo entro la fine di questo ciclo regolamentare.

"Con l'arrivo di Otmar e Bruno nella squadra, ci muoviamo ad un nuovo livello per il 2022", ha detto Rossi. "Otmar porterà la sua esperienza unica nel motorsport e il suo desiderio di vincere, mentre la comprovata esperienza di Bruno nel costruire tecnologie che fanno la differenza nelle competizioni e il loro successivo trasferimento alle auto stradali sarà fondamentale per il nostro progetto come team e come marchio".

"Nell'ultimo anno ho visto il talento di Davide nell'identificare il meglio nelle persone e nel farle rendere al meglio. Sono lieto di utilizzare questa abilità unica in tutte le attività Alpine esistenti e in quelle nuove che stiamo iniziando ad esplorare. Il nostro gruppo di piloti è completo e pronto a portare la squadra verso i suoi ambiziosi obiettivi nel 2022".

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, in the team principals Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer si è guadagnato una buona reputazione dopo l'ottimo lavoro fatto in Force India, Racing Point ed Aston Martin, che ha avuto il suo apice nella vittoria conquistata da Sergio Perez nel Gran Premio di Sakhir del 2020.

L'americano non ha dubbi che Alpine abbia gli ingredienti necessari per fare un passo avanti ed avvicinarsi al vertice della griglia.

"Sono entusiasta di unirmi al BWT Alpine F1 Team e pronto a mettermi al lavoro con tutti per realizzare la nostra sfida: portare la squadra a lottare per il campionato entro le prossime 100 gare", ha detto.

"La mia attenzione è concentrata sulla preparazione per l'inizio della stagione in Bahrain. Come una delle case automobilistiche coinvolte in Formula 1, Alpine è completamente armata per raggiungere quelle che sono le sue ambizioni, non vedo l'ora di iniziare il viaggio!".

Famin, che recentemente è stato vice-segretario generale dello sport presso la FIA, in precedenza invece era l'uomo a capo del reparto corse di Peugeot, avendo guidato anche il precedente progetto della 24 Ore di Le Mans.

Brivio invece è entrato nel team l'anno scorso dopo una lunga carriera in MotoGP, ed era stato collegato ad un potenziale ritorno nel mondo delle due ruote. Tuttavia, dice di essere entusiasta del suo nuovo ruolo che lo allontana dal coinvolgimento quotidiano con il team di F1.

"Il gruppo dei piloti di Alpine è una chiave per le sue prestazioni a lungo termine, e sono entusiasta di poter contribuire all'eccitante ambizione di plasmare una nuova cultura delle corse che sia responsabile ed inclusiva", ha detto Brivio. "La Formula 1 è un fiore all'occhiello, ma abbiamo anche bisogno di sviluppare la nostra ambizione in nuovi territori, e io sono pronto a sostenere Laurent Rossi verso questo obiettivo".