F1 | Alpine: Alonso non ha fretta di rinnovare il contratto

Il due volte campione del mondo Alonso è tornato in F1 nel 2021 con Alpine, dopo essersi preso due anni di pausa dal campionato per esplorare altri interessi agonistici alla 24 Ore di Le Mans, alla Indy 500 ed alla Dakar.

A 40 anni, lo spagnolo è il pilota più anziano sulla griglia di partenza, ma ha espresso chiaramente l'ambizione di continuare a correre oltre la fine di quest'anno, quando scadrà il suo attuale contratto con Alpine.

Con Esteban Ocon sotto contratto a lungo termine, il sedile di Alonso è l'unico libero per Alpine l'anno prossimo, qualora volesse cambiare la sua formazione. Il team ha il campione in carica di Formula 2 Oscar Piastri in lizza per un posto sulla griglia di partenza della F1 nel 2023, anche se sembra destinato a passare in prestito alla Williams.

Il team principal Otmar Szafnauer ha dichiarato sabato mattina a Silverstone che la squadra non ha ancora iniziato a parlare con Alonso del suo futuro in maniera dettagliata, ma che lo farà subito dopo la pausa di agosto.

Alonso ha confermato di avere in mente un periodo simile per i colloqui e che sarebbe felice di aspettare fino a dopo la pausa estiva, soprattutto in considerazione del fitto calendario di quattro gare della F1 a luglio.

"Per ora, sì, non abbiamo avviato alcuna trattativa", ha detto Alonso sabato dopo le qualifiche. "Il mio obiettivo, come ho detto altre volte, è quello di continuare, ma sì, fino alla pausa estiva voglio concentrarmi sulle corse".

"A luglio abbiamo quattro gare e ho bisogno di fare punti, perché le prime nove gare sono state un po' sfortunate per me".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso ha poi conquistato il suo miglior risultato della stagione 2022 nel Gran Premio di Gran Bretagna di domenica, tagliando il traguardo al quinto posto dopo aver tallonato Sergio Perez, Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella lotta per il podio nelle fasi finali.

Parlando della tempistica dei colloqui dopo la gara, Szafnauer ha detto: "Dopo l'estate dovremmo parlare e decidere cosa fare dopo quest'anno".

Quando poi gli è stato domandato se c'è qualcosa che potrebbe indurre l'Alpine a non tenere Alonso, Szafnauer ha risposto: "Non ci ho pensato, ma è una buona domanda".

"Sta guidando benissimo, si qualifica bene e corre bene. Questo è ciò che conta davvero. Ma pensiamoci", ha concluso.