F1 | Alpine ad Austin con un fondo ulteriormente aggiornato

Per Alpine la stagione 2022 ha regalato più volte momenti altalenanti. Un avvio deludente, seguito da una rimonta esaltante che, al momento, l'ha portata a occupare il quarto posto nel Mondiale Costruttori davanti alla McLaren.

A ben vedere, ciò che spesso ha fermato le A522 sono stati problemi d'affidabilità. Il porpoising, sin dai primi test, è stato uno dei problemi minori per le vetture nate a Enstone. Tanti i guasti che hanno frenato Fernando Alonso ed Esteban Ocon nel corso della prima metà della stagione.

Poi, però, una volta arrivati i primi corposi aggiornamenti, i due piloti del team francese sono riusciti a portare a casa importanti risultati, facendo risalire la china a una squadra molto ambiziosa.

Alan Permane, direttore sportivo di Alpine, ha spiegato cosa abbia frenato le A522 a inizio stagione, ma anche cosa abbia fatto svoltare l'annata portando la squadra al quarto posto nel Costruttori.

"Abbiamo avuto un paio di problemi di inaffidabilità, ma questo era già previsto per l'anno in corso", ha dichiarato Permane.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

"C'è stato un cambiamento massiccio nel gruppo motore e un cambiamento massiccio nel cambio. Sapevamo che ci sarebbero stati alcuni problemi, ma credo che tutti noi ci fossimo preparati a questo.

"Sapevamo che sarebbe stato potenzialmente un po' difficile, ma che avrebbe dato prestazioni significative. E così è stato. Quindi siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose".

Permane ha elogiato gli sforzi compiuti dal personale dello stabilimento Alpine, che sta apportando continui miglioramenti con nuovi sviluppi, come dimostrato dal nuovo pavimento presentato a Singapore.

Inoltre, per il Gran Premio degli Stati Uniti, arriverà una versione B del quarto fondo introdotto a Singapore. Ciò significa che il team ha individuato una delle macro-aree in cui intervenire per migliorare.

"Questa è la quarta versione del nostro pavimento e ad Austin sarà la 4B", ha detto. "Abbiamo un altro aggiornamento, ma non così grande come questo".

"È solo che la galleria del vento funziona molto, molto bene. Stiamo trovando un sacco di cose. Avevamo sempre previsto un aggiornamento per Singapore, ma è andato meglio del doppio rispetto a quello che pensavamo sarebbe stato", ha concluso Permane.