F1 | Alpine A523: la diretta streaming della presentazione

Con quella dell'Alpine questa sera a Londra si chiude il ciclo delle presentazioni delle monoposto di Formula 1 2023. Anche se questo sarà l'ultimo evento, la A523 non sarà l'ultima vettura ad essere mostrata, perché la Red Bull al momento ha svelato solo la sua livrea, quindi per vedere la RB19 vera e propria dovremo attendere i test collettivi in Bahrain della settimana prossima.

Quella che scopriremo questa sera invece dovrebbe essere a tutti gli effetti la A523 con cui Esteban Ocon ed il nuovo arrivato Pierre Gasly proveranno a difendere il quarto posto nella classifica costruttori conquistato lo scorso anno. Del resto, la vettura ha già mosso i suoi primi passi due giorni fa a Silverstone, con uno shakedown del quale è trapelata solamente qualche immagine sfocata.

Non c'è più Fernando Alonso, che ha preferito cedere alla corte dell'Aston Martin, ma al suo posto è arrivato appunto un Gasly uscito per la prima volta nella sua carriera dall'orbita Red Bull con la voglia di riscattarsi dopo la grande occasione sprecata a Milton Keynes nel 2019. Ma ora sembra più pronto per un team di alto profilo e la vittoria di Monza nel 2020 o la buonissima stagione 2021 ne possono essere la conferma.

Il veterano della squadra è quindi Ocon, ma non poteva essere diversamente, visto che è uno dei pochi che possono fregiarsi di aver battuto Alonso da compagno di squadra, ma anche che è stato lui a regalare la vittoria all'Alpine, finora l'unica della sua carriera, nel rocambolesco Gran Premio d'Ungheria del 2021. Anche se il cuore pulsante del team sarà sempre ad Enstone, non si può quindi dire che non sarà a forti tinte transalpine.

La presentazione inizierà alle ore 20 londinesi, quindi quando in Italia saranno le 21 e potrete seguirla in streaming direttamente su questa pagina.