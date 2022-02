F1 | Alpine A522: Alonso fermato dal motore Renault rotto

Carica lettore audio

Fernando Alonso aveva fatto in tempo a portare la sua Alpine A522 al secondo posto nella provvisoria tabella dei tempi (1’21”242), prima che il nuovo motore Renault non cominciasse a fumare vistosamente, costringendo il pilota spagnolo a fermarsi rapidamente per consentire ai commissari antincendio di intervenire con gli estintori per evitare danni maggiori sulla monoposto di Enstone.

Lo stop è avvenuto alla curva 13 e ha richiesto l’esposizione della bandiera rossa che ha interrotto la sessione del mattino dell’ultimo giorno di test a Barcellona. A cedere è stato il motore termico, forse il turbo, che ha costretto l’asturiano a interrompere il programma di lavoro. Il motore Renault quest'anno ha separato il turbo dal compressore seguendo un'architettura lanciata dalla Mercedes e ripresa dalla Honda.

Fernando Alonso spiega a un fotografo in pista cosa è successo Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L’Alpine di fatto ha già chiuso l’attività perché dopo la sosta pranzo la pista verrà bagnata con le autobotti per permettere alla Pirelli di valutare la gamma di pneumatici rain, full wet e intermediate per cui i dati che si potranno raccogliere non saranno comparabili con quelli degli altri giorni.

Quello del motore Renault è l’unico cedimento di motore che si è registrato finora nei tre giorni a dimostrazione dell’eccellente affidabilità che hanno già raggiunto le power unit destinate a essere congelate dall’inizio del campionato fino al 2025.

Fernando Alonso, Alpine A522, segue le operazioni di recupero della monoposto col motore ko Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images