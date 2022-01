F1 | AlphaTauri presenterà la AT03 il 14 febbraio

Carica lettore audio

All'inizio del Mondiale 2022 di Formula 1 mancano circa 2 mesi, ma questo è un periodo febbrile per ciò che riguarda gli annunci legati alle date delle presentazioni delle nuove monoposto, che segneranno una nuova era del Circus iridato.

Oggi AlphaTauri ha annunciato la data in cui svelerà la propria nuova monoposto. I veli cadranno dalla AT03 motorizzata Honda il 14 febbraio, il giorno di san Valentino, alle ore 12 italiane. Inizialmente i piani del team che ha sede a Faenza prevedevano la presentazione della monoposto il 13. Poi, però, con lo spostamento della data dello shakedown, i vertici hanno propeso per ritardarla di un giorno, passando al 14.

Nei confronti della AT03 e del team diretto da Franz Tost c'è grande attesa e fermento, perché dopo due annate come quella 2020 e la scorsa, le aspettative sono diventate più alte per quanto ha saputo mostrare nei due anni passati.

La AT03, però, non partirà dall'ottima base della AT01 e AT02. Il nuovo regolamento imporrà a tutti i team di ridisegnare le monoposto, ciò significa che AlphaTauri dovrà dare sfogo a tutta la sua fantasia per rimanere un team dalle ambizioni alte, da top 5 nel Mondiale Costruttori.

La certezza del team sarà rappresentata dalla coppia piloti, formata ancora da Pierre Gasly e da Yuki Tsunoda. Il pilota francese è ormai diventato non solo un pilastro della squadra italo-autriaca, ma anche uno dei piloti più forti dell'intero panorama del circus iridato. Lo ha mostrato con i podi ottenuti in poco più di 2 stagioni con il team dopo il ritorno amaro da Red Bull Racing, con la splendida vittoria centrata a Monza nel 2020, ma soprattutto con una continuità di rendimento a dir poco encomiabile.

Per il giapponese, invece, il 2021 è stato pieno di luci e ombre. Ma, va ricordato, Tsunoda era nell'anno d'esordio in Formula 1 e non tutti possono arrivare e avere un impatto come quello avuto nel 2007 da Lewis Hamilton, tanto per fare un esempio eclatante. Tsunoda ha alternato ottime prestazioni a momenti in cui ha inanellato errori su errori. Il team lo ha sostenuto e confermato. Quest'anno dovrà dimostrare di essere cresciuto e di poter essere un compagno di squadra degno di Gasly anche nel lungo periodo, non solo a sprazzi.

Team Vettura Data di presentazione Mercedes W13 E Performance 18 febbraio Red Bull Racing RB18 ? Ferrari ? 17 febbraio McLaren MCL36 11 febbraio Alpine A522 ? AlphaTauri AT03 14 febbraio Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams Alfa Romeo Racing Haas F1