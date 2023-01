F1 | AlphaTauri: omologata la AT04, filming day il 14 febbraio

Carica lettore audio

L’AlphaTauri ha ufficializzato con un tweet di aver omologato il telaio della AT04 per scendere in pista, segno che la monoposto curata da Jody Egginton ha brillantemente superato le prove di crash previste dalla FIA.

La squadra di Faenza guarda con fiducia alla stagione 2023 che ha il compito di cancellare il deludente nono posto nel mondiale Costruttori ottenuto l’anno scorso, nella prima stagione delle monoposto a effetto suolo. La vettura che verrà affidata al neo acquisto Nyck De Vries e a Yuki Tsunoda ha l’ambizione di riportare il team nelle posizioni di centro gruppo che gli sono più consone.

Lo staff diretto da Franz Tost e Marco Perrone è molto impegnato in questi giorni: se i tecnici sono al lavoro per l’assemblaggio della nuova vettura che dovrebbe scendere in pista per la prima volta il 14 febbraio nel tradizionale filming day che è stato programmato a Misano Adriatico nel giorno del lancio della Ferrari, il resto del team è molto preso dal lancio della nuova livrea che avverrà l’11 febbario a New York.

La data non è affatto casuale perché AlphaTauri, marchio della moda giovane che fa parte del Gruppo Red Bull, rientra nella settimana della moda di New York. L’operazione di marketing, quindi, è stata studiata per sfruttare la visibilità della F1 e dare il massimo ritorno di visibilità al marchio di abbigliamento che è lo sponsor principale dello junior team di Milton Keynes.

Questa è la plastica dimostrazione di come la F1 sia ormai capace di attivare l’attenzione del grande pubblico americano anche senza contenuti tecnici legati direttamente ai GP come il disvelo della nuova monoposto che non è pronta.

Il Circus con Liberty Media sta aprendo i suoi orizzonti e grazie alla popolarità conquistata negli ultimi anni, è in grado di supportare il lancio di una nuova linea di abbigliamento con la caduta dei veli dalla livrea 2023 in attesa che venga completata la AT04.