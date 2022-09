F1 | AlphaTauri: nuovo naso sul muso e diversa ala anteriore

F1 | Verstappen carichissimo: "Non siamo perfetti, ma quasi"

L'olandese non ha l'ansia di chiudere la partita mondiale già a Singapore e sembra dare appuntamento a Suzuka in casa della Honda. Max è consapevole della stagione strepitosa che sta vivendo: "L'anno scorso in questo periodo della stagione non avevamo una monoposto in grado di ottenere le vittorie che stiamo centrando ora. Oggi abbiamo una macchina più forte, soprattutto in gara". "Qui ci dedicheremo alla qualifica che è importante e ovviamente proverò ad ottenere il massimo".