F1 | AlphaTauri: livrea ispirata all'arte per gli ultimi 2 GP

Il Gran Premio di Las Vegas rappresenta una grande vetrina per le squadre di Formula 1. La maggior parte dei team ha infatti realizzato qualcosa di speciale per l'occasione, come una livrea apposita, una nuova collezione d'abbigliamento o attività particolari per celebrare l'evento.

Ferrari è stata la prima a presentare la sua nuova livrea, seguita da Alpine, Williams, McLaren, Red Bull, Alfa Romeo. A queste si è aggiunta anche una settima scuderia, ovvero l'AlphaTauri, la quale ha svelato alla vigilia dell'appuntamento statunitense una nuova colorazione che verrà utilizzata nelle ultime due gare della stagione, ovvero sia a Las Vegas e che ad Abu Dhabi, dove la prossima settimana si chiuderà il mondiale.

La nuova veste cromatica è ispirata all'ultima Capsule Collection AlphaTauri x Brendan Monroe Las Vegas, in collaborazione con un artista che ha fatto di queste linee sinuose il suo tratto distintivo. Per l'occasione è stata ripensata tutta la parte posteriore della vettura, con delle linee bianche he avvolgono l'auto su uno sfondo scuro a partire dall'abitacolo fino alla parte conclusiva del cofano motore.

Photo by: Red Bull Content Pool Livrea Scuderia AlphaTauri AT04, GP di Las Vegas

Oltre alla nuova livrea ci sarà anche un altro tocco speciale sulla vettura, dato che a Las Vegas farà il proprio debutto anche la collaborazione con Gundam, il franchise giapponese creato oltre 40 anni fa. Si tratta di una speciale partnership tra il team faentino e Bandai Namco Entertainment America Inc. con i protagonisti della serie d'animazione che troveranno spazio sui poggiatesta delle monoposto di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.

La speranza del team è Las Vegas possa rappresentare un'altra occasione per centrare punti importanti nella rincorsa alla Williams per il settimo posto nel mondiale costruttori. Generalmente le velocità di punta non rappresentano un punto di forza per la monoposto della scuderia italiana, soprattutto nei confronti di quella britannica, che fa delle prestazioni sui rettilinei la propria miglior caratteristica. Tuttavia, lo slancio vissuto negli ultimi appuntamenti ha dato grande fiducia all'interno del team.

"Le ultime tre gare sono state molto positive, con punti conquistati in ognuna di esse, quindi la squadra sta vivendo un buon momento. È molto positivo vedere quanto abbiamo ridotto il divario con la Williams. Questo è dovuto in gran parte ai miglioramenti fatti ad Austin, che ci hanno dato più fiducia e passo", ha raccontato Yuki Tsunoda.

"Onestamente, non mi aspettavo il livello di prestazioni che abbiamo visto in Brasile, e ora dobbiamo portare questa sensazione positiva nelle prossime due gare per lottare in modo aggressivo e ottenere abbastanza punti per sperare di raggiungere il settimo posto nella classifica costruttori alla fine dell'anno".