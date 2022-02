F1 | AlphaTauri: la AT03 ha esordito nel filming day a Misano

Carica lettore audio

AlphaTauri è pronta ad affrontare i test pre-stagionali 2022 di Formula 1 che scatteranno domani al Montmelo di Barcellona. La AT03 ha però già assaggiato la pista, avendo già svolto il primo dei due filming day a disposizione di ogni team nell'arco di quest'anno.

Il team che ha base a Faenza ha compiuto i primi 100 chilometri con la nuova monoposto sul tracciato Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Al volante della nuova creatura della squadra italo-austriaca si sono alternati i due piloti titolari: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

Ricordiamo che il test si è tenuto con gomme Pirelli "demo", dedicate proprio a questo tipo di eventi per non dare vantaggi ai team nel poter lavorare con le mescole che si utilizzano nel corso della stagione.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Queste le prime impressioni di Pierre Gasly, che sarà ancora chiamato a guidare AlphaTauri nella lotta per le prime posizioni nel Costruttori: "La nuova macchina è davvero diversa, e devo dire che la prima sensazione alla guida è stata abbastanza buona, anche se la pista era bagnata e quindi scivolosa. Spero davvero che questa nuova generazione di auto migliori le corse, che è ciò che le rende eccitanti per tutti noi piloti. Questa è una macchina nuova di zecca, con molto ancora da scoprire. Quindi, iniziamo ora a Barcellona, dove avremo un sacco di lavoro da fare per massimizzare i sei giorni di test a nostra disposizione prima di arrivare alla prima gara in Bahrain".

"Come detto, anche Yuki Tsunoda ha avuto l'opportunità di provare la AT03 prima dei test pre-stagionali di Barcellona. Ecco le sue considerazioni dopo i primi chilometri con la nuova monoposto: "In un giorno di riprese i chilometri in macchina sono molto limitati, ma da quello che ho scoperto finora, mi sento positivo sulla AT03. Ora voglio usare i prossimi giorni di test per costruire la mia fiducia in questa nuova vettura, imparare il più possibile e fornire agli ingegneri il mio miglior feedback possibile, per essere pronto per l'inizio della stagione con la gara in Bahrain".

Jody Egginton, direttore tecnico della Scuderia AlphaTauri ha commentato: "Penso che sia giusto dire che i cambiamenti tecnici apportati per questa prossima stagione sono i più grandi fatti in Formula 1 da molto tempo, quindi quest'anno c'è una grande differenza. In primo luogo, è bello vedere la macchina in funzione ed è bello vedere tutto il duro lavoro che si riunisce in quella prima corsa, ma questo è solo il primo passo di un lungo viaggio per capire la macchina e continuare a svilupparla. C'è una costante ottimizzazione, utilizzando ciò che abbiamo imparato dalle auto precedenti e rivalutando tutto per ottenere il miglior pacchetto possibile in vista dei test pre-stagionali e poi della prima gara".

Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri ha detto: "La prima impressione della AT03 è molto positiva. Speriamo che le battaglie in pista siano molto più ravvicinate, per la Formula 1 - come per qualsiasi tipo di sport - è molto importante che molti concorrenti siano in grado di vincere le gare e penso che la F1 stia andando nella giusta direzione con i nuovi regolamenti e il tetto dei costi. Penso che abbiamo un pacchetto promettente, ma ora dobbiamo aspettare e vedere come ci confrontiamo una volta che tutte le auto scenderanno in pista nei test pre-stagionali".