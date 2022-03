F1 | AlphaTauri KO: Tsunoda non correrà al GP d'Arabia Saudita

Carica lettore audio

Il Gran Premio d'Arabia Saudita deve ancora iniziare e per AlphaTauri è arrivata la prima brutta notizia. Yuki Tsunoda non prenderà parte al secondo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1.

Il pilota giapponese, pochi istanti dopo essere entrato in pista per portare in griglia la sua AT03, è stato costretto a fermarsi lungo il tracciato e a uscire dall'abitacolo.

La AT03 è stata fermata nel primo settore, in una via di fuga. "Yuki, fermati. Non possiamo proseguire. Fermati", ha detto l'ingegnere di pista al pilota giapponese.

Pochi istanti dopo, il team AlphaTauri ha pubblicato un breve comunicato sui propri canali dei principali social network confermando il ritiro di Tsunoda.

"Sfortunatamente Yuki Tsunoda non prenderà parte alla gara di oggi. Il team sta attualmente investigando quali siano state le cause che hanno costretto il pilota a fermare la macchina lungo la pista".

Per Tsunoda un altro momento difficile in questo weekend. Il primo è arrivato ieri, quando è stato costretto a fermarsi ai box nel corso delle Qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita a causa di un problema idraulico. Ora il ritiro in un weekend che sembrava promettere bene, ma che non ha mantenuto le attese a causa di diversi guai d'affidabilità.

Per AlphaTauri, dal punto di vista dell'affidabilità, l'annata non è certo iniziata nel migliore dei modi. Dopo il ritiro di Pierre Gasly a Sakhir, ecco il ritiro di Tsunoda a Jeddah.