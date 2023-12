F1 | AlphaTauri iscritta al Mondiale 2024 con un nome provvisorio

E' ormai un segreto di Pulcinella il fatto che AlphaTauri, a partire dalla stagione 2024 di Formula 1, avrà un nome differente da quello usato negli ultimi 4 anni (2020-2023). Oggi la Formula 1 ha diramato la entry list ufficiale dei team per la prossima stagione, svelando anche i nomi delle squadre.

La lista vede già Aramco nuovo title sponsor di Aston Martin Racing, che ha così sostituito Cognizant. Un altro grande cambiamento riguarda il nome di Sauber. Sparito Alfa Romeo, la squadra elvetica si è affidata a un duplice sponsor per affiancare il cognome del fondatore, in attesa dell'arrivo di Audi a partire dal 1 gennaio 2026.

C'era grande attesa anche per ciò che riguarda AlphaTauri, ma la entry list regala la seguente dicitura: Scuderia AlphaTauri RB. In tanti saranno rimasti spiazzati da questa denominazione, ed è comprensibile, considerando le aspettative che circolano da mesi attorno alla squadra ora diretta da Laurent Mekies.

Sul nome del team faentino diramato nella entry list 2024 va fatta chiarezza. i vertici di AlphaTauri hanno deciso di sfruttare la possibilità di usare un nome provvisorio da usare per la entry list. Questo, appunto, è Scuderia AlphaTauri RB.

Sappiamo bene che il nome della Casa di moda del gruppo Red Bull sparirà nella prossima stagione, mentre la sigla RB dà un assaggio di quello che sarà - almeno in parte... - il nome della squadra di Mekies.

RB non sta per Red Bull, ma più probabilmente Racing Bulls, nome che circola ormai da diverso tempo e che sarà il nuovo nome della squadra che anche l'anno prossimo schiererà Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo.

Non è tutto, perché così come Sauber, anche la squadra di Mekies potrebbe sfoggiare nel nome del team 2024 un doppio sponsor. Uno di questi dovrebbe anche dare il nome al telaio della prossima monoposto che, come dichiarato da Jonathan Eddolls, avrà le stesse sospensioni della RB19 vincitrice dei Mondiali Costruttori e Piloti 2023.

Il nuovo nome di AlphaTauri era atteso per la fine dell'anno, ma ora è probabile che questo venga annunciato lo stesso giorno in cui sarà presentata la nuova monoposto per il Mondiale 2024 di Formula 1, ossia nelle prime due settimane del mese di febbraio.