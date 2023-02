F1 | AlphaTauri in vendita? Marko: "Decidono gli azionisti"

Carica lettore audio

AlphaTauri è in vendita? Questa è stata una delle domande più frequenti sentite nel paddock di Sakhir, sede dei test pre-stagionali 2023 di Formula 1 conclusi ieri, dopo un articolo apparso su Auto Motor und Sport.

Una voce, quella sul team di Faenza, che ha lasciato stupiti soprattutto per le tempistiche di diffusione, ossia a pochi giorni dal via della nuova stagione, dopo un 2022 complesso per il peso troppo elevato della AT03 (ma non solo) che ha frenato le ambizioni della squadra diretta da Franz Tost.

Lo spiffero ha sorpreso anche perché proprio in questi mesi AlphaTauri sta ampliando la sede di Faenza. Dunque questo potrebbe essere un segnale che va in controtendenza rispetto a quanto riportato dal sito tedesco. Secondo AMuS, AlphaTauri potrebbe rimanere in possesso della famiglia Red Bull solo se si trasferisse in Inghilterra.

A quel punto è stato inevitabile cercare conferme da una persona sempre molto inserita negli affari e nei progetti del gruppo Red Bull in Formula 1, il super consigliere Helmut Marko.

"In generale, non commentiamo le voci, ha dichiarato il manager austriaco. "È comprensibile che AlphaTauri non sia soddisfatta dei risultati ottenuti l'anno scorso, ovvero il 9° posto nel campionato costruttori. Ma la decisione spetta esclusivamente agli azionisti. Sono voci che non commentiamo nel dettaglio".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Si pensa a come aumentare l'efficienza, i risultati. Se hai una squadra che vince il Mondiale e l'altra si piazza solo al 9° posto, le sinergie non sembrano funzionare correttamente".

A questo punto, Marko ha passato la palla nelle mani degli azionisti di Red Bull, non chiudendo le porte a eventuali vendite del team satellite di Red Bull Racing:

"Il risultato complessivo non è soddisfacente. I nostri azionisti, da veri uomini d'affari, prenderanno la decisione giusta".

"Fa parte della nostra filosofia. Vettel e Verstappen sono arrivati a noi tramite AlphaTauri. Ma se la squadra non si comporta in modo adeguato, non è d'aiuto. La gente guarda a questo. E questo è più che logico", ha concluso Marko.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com tramite le proprie fonti, Dietrich Mateschitz, prima della sua scomparsa, aveva declinato la proposta d'acquisto del team arrivata pochi mesi fa da parte di Andretti, famiglia desiderosa di entrare nel Circus iridato da diverso tempo. Ora, dopo la morte del gran capo di Red Bull, le cose potrebbero prendere una piega differente.

Non è tutto, perché lo stesso Franz Tost, nel recap di fine anno 2022, ha affermato di aver approntato un piano finanziario già stabilito almeno sino al 2025. Senza contare i recenti ingrandimenti del reparto marketing della squadra dopo aver ricevuto maggior libertà commerciale da parte di Red Bull stessa.

C'è anche un altro capitolo di cui vale la pena parlare. AlphaTauri oggi e pochi anni fa Toro Rosso sono stati team piattaforma perfetta per portare in F1 e far crescere piloti dell'Academy Red Bull. Tre nomi su tutti: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen. A oggi l'academy sembra non avere - nel breve termine - i nomi giusti da portare nel Circus iridato.

Non è un caso che AlphaTauri abbia tenuto per la terza stagione Yuki Tsunoda - anche per il legame con Honda - e si sia affidata a Nyck De Vries, olandese di scuola Mercedes per sopperire alla partenza di Pierre Gasly. Nel calderone di nomi, tra quelli nelle serie minori, Red Bull ha qualche perla. Però non saranno pronte a breve e anche questo potrebbe incidere sul futuro.

Insomma, la situazione è in divenire, ma ci sono elementi contrastanti: la non chiusura di Marko alla vendita del team, ma anche a diverse operazioni di AlphaTauri che non sembrano vertere verso un'imminente cessione da parte di Red Bull. I risultati del Mondiale 2023 potrebbero dunque indirizzare la questione in un senso, o in un altro.