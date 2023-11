F1 | AlphaTauri: il nuovo fondo è un ponte sul futuro

L’AlphaTauri vive in un mondo di mezzo. Deve fare i conti con due esigenze molto diverse, che sulla pista di Abu Dhabi possono arrivare a convergere. La squadra di Faenza, infatti, è quella che ha portato le novità tecniche più importanti a Yas Marina, insieme ad Aston Martin e Alfa Romeo, visto che tutti gli altri hanno solo adeguato le loro vetture alle caratteristiche della pista.

La AT04 è stata equipaggiata con un nuovo fondo: la speranza è che questo importante pacchetto aerodinamico possa servire a recuperare i sette punti che dividono la squadra romagnola dalla Williams per la conquista del settimo posto nel mondiale Costruttori.

Photo by: Filip Cleeren Il nuovo fondo della AlphaTauri AT04

Il tentativo dello staff diretto da Jody Eggington è legittimo visto che, Las Vegas a parte, da Austin in poi ha totalizzato 16 punti iridati, mentre nelle precedenti 17 gare ne erano arrivati solo 5. La nostra sensazione, però, è che il lavoro sia finalizzato alla giornata di test di martedì, che farà da ponte alla stagione 2024, visto che il regolamento non consentirà l’utilizzo di materiali nuovi, ma solo soluzioni già viste in macchina.

L’AlphaTauri, duque, cerca di salvare capra e cavoli. Aveva ancora del budget spendibile nel rispetto del limite dei costi 2023 e ha anticipato alcuni concetti che potranno ispirare la monoposto del prossimo anno. L’operazione ha molto senso tenuto conto che ci sarà una stabilità regolamentare, per cui quello che si trova oggi è buono anche domani.

Non deve stupire, quindi, se a distanza di soli cinque GP da Austin, dove si era vista l’ultima evoluzione del fondo, ci sia un netto cambio di linea aerodinamica. Il precedente era l’affinamento del concetto sviluppato per la AT04, mentre a Yas Marina assistiamo al debutto di quello che è già orientato alla vettura 2024 che, quasi sicuramente, perderà la sigla AT05 insieme al cambio di nome della squadra Racing Bull.

Photo by: Filip Cleeren Sono nuovi i canali Venturi del fondo dell'AlphaTauri AT04

Le novità che riguardano la zona attigua alla chiglia del telaio non sono visibili, mentre sono più appariscenti le modifiche che riguardano l’ingresso dei canali. L’AlphaTauri abbandona i deviatori di flusso camberati verso l’interno, ma definisce una diversa spaziatura fra gli elementi, dando la sensazione che ci sia la volontà di caricare di più il flusso destinato all’estrattore posteriore. In questa revisione di concetto cambia la forma del bargeboard, vale a dire l’elemento più esterno sempre più influenzato dalle scelte dei “cugini” di Red Bull: serve da separatore fra i flussi puliti destinati ai canali e tenere lontane le turbolenze della ruota anteriore che sporcano la zona a bassa pressione.

Photo by: Giorgio Piola Il nuovo fondo della AlphaTauri AT04

È vero che l’AlphaTauri ha il suo polo aerodinamico a Bicester, ma è altrettanto vero che lo sviluppo in galleria viene fatto nella struttura di Milton Keynes e gli influssi di Adrian Newey si fanno sentire, tant’è che nel 2024 vedremo maggiori affinità con la vettura del team campione del mondo.

Cambia anche l’andamento del fondo sotto al sottosquadro: la vistosa gobba che caratterizzava la versione Austin è più pulita: probabilmente prefigura anche una diversa collocazione del cono anti-intrusione inferiore. Magari non sarà super efficiente sulla AT04, ma andrà nella direzione del prossimo futuro.

Non potevano mancare delle novità anche nel bordo esterno del marciapiede: la lunga “scimitarra” a sbalzo è stata semplificata nel disegno.