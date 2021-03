AlphaTauri ha rotto il coprifuoco: guaio al motore Honda?

L’AlphaTauri ieri sera ha fatto tardi: la squadra di Faenza ha rotto il coprifuoco che scatta nel paddock di F1 per garantire ai meccanici un adeguato numero di ore di riposo. Nel team diretto da Franz Tost, invece, hanno dovuto fare ricorso a una delle deroghe che sono concesse nell’arco di una stagione.

I motoristi della Honda in telemetria hanno riscontrato delle anomalie che hanno richiesto un intervento sulla power unit di Yuki Tsunoda, il debuttante che ieri ha bene impressionato conquistando subito un eccellente settimo tempo con la AT02.

Stando alle indiscrezioni filtra dal box AlphaTauri che i tecnici sono stati obbligati a smontare il propulsore per intervenire su accessori della power unit che non sono elementi omologati: l’unità, quindi, è stata riparata e il giapponese potrà affrontare regolarmente sia le prove libere 3 che le qualifiche, ma è indubbio che il contrattempo abbia messo un po’ di agitazione nel mondo Honda.

Lo staff nipponico, in F1 per l’ultima stagione, ha sparato tutte le “cartucce” che avevano a disposizione nel tentativo di minare la superiorità del motore Mercedes, ma deve stare attento a non spingere la power unit oltre i limiti dell’affidabilità conseguita e il campanello d’allarme squillato potrebbe consigliare Toyoharu Tanabe, dt Honda, a non esagerare con il boost in qualifica.