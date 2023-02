F1 | AlphaTauri: esordio in pista della AT04 a Misano con Tsunoda

Carica lettore audio

Nella giornata della presentazione Ferrari a Fiorano, un altro team italiano di Formula 1 ha fatto esordire la propria monoposto 2023 in pista. E' stata AlphaTauri, sfruttando la pista romagnola "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico.

Il team diretto da Franz Tost, dopo una presentazione da New York che ha fatto storcere il naso a più di un appassionato e la diffusione dei rendering della nuova monoposto, ha fatto entrare in pista oggi la AT04 affidandola a Yuki Tsunoda.

Il pilota giapponese ha portato in pista la nuova nata di Faenza, creatura realizzata sotto la supervisione del direttore tecnico Jody Egginton, sfruttando i chilometri concessi dal codice sportivo internazionale della FIA.

Non è stato uno Shakedown, dove sarebbe stato possibile fare appena 15 chilometri, ma il primo filming day. Per questo motivo AlphaTauri ha potuto usufruire di 100 chilometri per le riprese a fini commerciali per provare che tutti i sistemi nella AT04 funzionassero a dovere.

Per la AT04 motorizzata Honda un massimo di 23 giri (considerando i 4226 metri della pista che sorge a pochi passi dal Mare Adriatico) da sfruttare per arrivare all'unico test pre-stagionale previsto dal 23 al 25 febbraio già pronta per macinare chilometri.

La monoposto faentina, che sfoggia quest'anno una livrea piuttosto diversa da quella usata nel 2022, ha utilizzato gomme Pirelli Demo come previsto dal regolamento. Nel pomeriggio la AT04 è tornata in pista con al volante Nyck De Vries.

Le temperature dell'asfalto e dell'aria sono state piuttosto rigide per tutta la giornata, sebbene vi fosse la presenza del sole a rendere più mite la giornata romagnola. Ma, come detto, l'obiettivo del team non era finalizzato alla ricerca delle prestazioni, quanto a capire che tutto funzionasse correttamente in vista dei test di Sakhir.