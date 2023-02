F1 | AlphaTauri: effettuato il fire-up della PU Honda sulla AT04

Carica lettore audio

Prosegue la stagione dei "fire-up", quel breve periodo prima dell'inizio del campionato in cui le squadra portano alla luce i primi ruggiti delle nuove vetture in fabbrica in attesa di poterle ammirare nel loro ambiente naturale, la pista.

Dopo Mercedes, McLaren, Alpine e Williams, è stato il turno dell'AlphaTauri portare alla vita per la prima volta la Power Unit che spingerà la AT04 nel mondiale 2023, la seconda monoposto a effetto suolo curata dallo staff di Jody Eggington. La vettura, la cui livrea sarà presentata in un evento a New York l'11 febbraio alle 17:00 locali (23:00 in Italia) durante la settimana della moda americana, una grande occasione di visibilità per il marchio, farà poi i suoi primi giri a Misano Adriatico nel giorno di San Valentino.

La squadra faentina è chiamata a una stagione di riscatto dopo un deludente 2022, dove i problemi di peso e le difficoltà di bilanciamento nelle curve veloci, non le hanno permesso di ritagliarsi un ruolo da protagonista come avvenuto nel 2021. Dopo l'addio di Pierre Gasly, passato all'Alpine, toccherà al neo acquisto Nyck De Vries e a Yuki Tsunoda, confermato per il terzo anno consecutivo, riportare il team nelle posizioni di centro gruppo che gli sono più consone.

La speranza è che la tanto attesa AT04 possa essere l'arma vincente per ridurre il gap dalle altre squadre di centro classifica, avvicinandosi in maniera importante a McLaren e Alpine.

Per l'olandese sarà il debutto nella massima categoria automobilistica che, dopo aver impressionato nella sua unica uscita ufficiale a Monza nel 2022 quando sostituì l'infortunato Alex Albon alla Williams, ha convinto Helmut Marko e Franz Tost a puntare su di lui. De Vries ha già avuto modo di provare l'AT03 nei test dedicati ai giovani piloti di Abu Dhabi a fine 2022, quando ha avuto a disposizione un'intera giornata per provare la monoposto e imparare le caratteristiche della Power Unit giapponese.