F1 | AlphaTauri: a Las Vegas sulle AT04 ci sarà anche... Gundam

Uno sguardo al passato per fare un passo avanti nel presente. E una dichiarazione d'intenti agli avversari: AlphaTauri correrà fino all'ultimo metro per guadagnarsi la settima posizione nel Mondiale Costruttori di Formula 1.

In tutto questo, al Gran Premio di Las Vegas che si terrà la prossima settimana sulle AT04 di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda spunterà... Gundam. Sì, proprio 'quel' Gundam, franchise giapponese d'animazione creato da Yoshiyuki Tomino d Hajime Yatate 44 anni fa, nel 1979.

Si tratta di una speciale partnership tra il team faentino e Bandai Namco Entertainment America Inc. che sarà sublimata a Las Vegas, sede del penultimo evento del Mondiale 2023 di Formula 1, nonché nuova tappa americana del Circus iridato mai svolta prima di quest'anno.

I Gundam, per la precisione l'RX-78-2 e l'XVX-016 troveranno spazio sui poggiatesta delle monoposto di Ricciardo e Tsunoda nella gara che dovrà portare AlphaTauri ad avvicinare - se non a superare - la Williams nel Mondiale Costruttori.

Oltre agli adesivi apposti sulle monoposto realizzate a Faenza, ci sarà un Gundam di 10 piedi sul display vicino alle facility del team e sarà anche pubblicato un video promozionale con Yuki Tsunoda il quale indosserà una tuta da gara ispirata alla celebre serie animata.

"Uno dei franchise fantascientifici più longevi al mondo, Gundam è sempre stato in grado di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo grazie ai temi dell'eroismo, della resistenza alle avversità e del superamento di enormi difficoltà, rispecchiando nella finzione le sfide reali che i piloti di F1 affrontano in ogni gara", ha dichiarato Karim Farghaly, vicepresidente senior del Corporate Development di Bandai Namco Entertainment America Inc.

"Abbiamo collaborato con la Scuderia AlphaTauri grazie alla loro visione e alla loro collaborazione per contribuire a portare Gundam al Gran Premio inaugurale di Las Vegas, in un modo che sarà memorabile e significativo sia per i fan della F1 che per i fan di Gundam".

"Gundam è un franchise mediatico amato e riconosciuto a livello globale, con fan appassionati in ogni angolo del mondo. Abbiamo immediatamente abbracciato lo spirito Gundam e siamo lieti di accoglierli come partner di Scuderia AlphaTauri per il Gran Premio di Las Vegas del 2023", ha dichiarato Fabian Wrabetz, Direttore Marketing e Comunicazione di Scuderia AlphaTauri.

"Questa sarà una collaborazione da ricordare, con molteplici attivazioni in pista e fuori pista che spingeranno i limiti del coinvolgimento dei fan in modo divertente ed emozionante".