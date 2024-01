F1 | AlphaTauri a Imola: Tsunoda primo pilota a girare nel 2024!

È la prima F1 che ha girato nella stagione 2024 ed è anche l’ultima monoposto di Faenza a scendere in pista come AlphaTauri, visto che è imminente il passaggio al nuovo nome del team in Racing Bull.

Da ieri la squadra diretta da Laurent Mekies si trova all’Enzo e Dino Ferrari per un test di allenamento dei piloti di tre giorni. Yuki Tsunoda ha ripreso confidenza con la AT03, la prima monoposto a effetto suolo che era stata lanciata nel 2022, per cominciare un corposo programma di preparazione alla stagione 2024, visto che il calendario comprenderà ben 24 GP che è un record nella storia della F1.

Photo by: Davide Cavazza Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 nel test di Imola

Oggi i collaudi sono iniziati in ritardo perché il manto della pista era ghiacciato a causa delle temperature sotto zero. Il sole poi ha scaldato l’asfalto e Tsunoda ha potuto cominciare a girare con un treno di gomme da bagnato, passando poi alle slick Pirelli quando c’erano le condizioni di sicurezza per mandare in temperatura gli pneumatici e non correre rischi inutili.

Ovviamente la tre giorni sul Santerno sarà completata da Daniel Ricciardo che dovrebbe rilevare il giapponese dal pomeriggio. L’AlphaTuri è solita consentire ai suoi piloti di riprendere la confidenza con una monoposto di F1: la vettura, per le disposizioni di regolamento FIA, deve essere una vettura di due anni prima.

Photo by: Davide Cavazza Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, nel test di allenamento dei piloti all'Enzo e Dino Ferrari

La squadra di Faenza, ottava nella classifica del mondiale Costruttori 2023, è sotto i riflettori perché oltre a subire una profonda riorganizzazione dei vertici con l’uscita del team principal, Franz Tost, sta cambiando ragione sociale e obiettivi: l’idea è di schierare quest’anno una vettura molto più figlia della Red Bull, in un connubio che già promette discussioni e polemiche.