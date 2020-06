AlphaTauri: a Imola procede il lavoro sulla AT01

Pierre Gasly sulla AT01: il pilota francese porta avanti all'autodromo Enzo e Dino Ferrari il secondo filming day della stagione 2020 per il team AlphaTauri che ha scelto la pista di Imola per consentire ai tecnici di valutare lo stato di forma della monoposto curata da Jody Eggington prima del debutto nel GP d'Austria in programma la prossima settimana al Red Bull Ring.

La vettura dotata dell'ultima evoluzione del motore Honda, che bene ha impressionato nei test invernali di Barcellona, è attesa a prestazioni che possano confortare i risultati conseguiti l'anno scorso dal team diretto da Franz Tost, con il sesto posto nella graduatoria Costruttori a soli sei punti dalla Renault.

La monoposto 2020 potrà completare solo 100 km nel rispetto delle distanze concesse dalla FIA per effettuare anche delle riprese commerciali, ma è indubbio che l'occasione è stata colta al balzo per testare alcune soluzioni che saranno al vaglio delle prove libere di Spielberg.

I piloti, invece, hanno avuto modo di togliersi la ruggine con la Toro Rosso STR13 che è stata riutilizzata in mattinata da entrambi i conduttori per riprendere la confidenza con una F1 dopo il lockdown dovuto al COVID-19 che ha determinato lo stop di oltre tre mesi e l'annullamento del GP d'Australia.