F1 | Alonso uomo mercato, ma vuole capire la AMR24 prima di decidere

Il primo giorno l'ha definita "Un passo avanti". Il secondo giorno ha detto di non aver possibilità di vincere nel 2024. Il terzo giorno, invece, ha cambiato ancora versione, utilizzando cautela. Fernando Alonso ha regalato tre versioni della sua personalità durante i test pre-stagionali 2024 di Formula 1 andati in scena questa settimana a Sakhir, in Bahrain, sintomo dell'incertezza che aleggia attorno al suo futuro in Aston Martin.

Il giorno della presentazione della AMR24, il pilota di Oviedo aveva affermato di avere come priorità quella di rinnovare con Aston Martin Racing, team per cui corre dal 2023 e con cui ha portato a casa ben 8 podi la scorsa stagione.

Quest'anno le ambizioni del team di Silverstone sono più alte. Innanzitutto evitare i cali prestazionali visti nella seconda parte della passata stagione. Poi, se possibile, vincere una gara. Magari regalando a Fernando la tanto attesa 33esima della carriera in Formula 1.

I tre giorni di test sono stati una montagna russa per Alonso. Positivo il primo giorno, negativo il secondo e interlocutorio il terzo, pur avendo fatto una simulazione gara non certo malvagia nel pomeriggio di venerdì.

Non è un segreto che Fernando sia uno degli uomini mercato per la stagione 2025. A 42 anni (ne avrà 43 a fine anno) è ancora uno dei grandi della F1 di oggi e potrebbe fare molto comodo a team che puntano ad avere un pilota forte, ma di transizione da un'era a un'altra.

Uno dei team interessati potrebbe essere Mercedes, che finirà la gloriosa storia con Lewis Hamilton a fine 2024 e - salvo colpi di scena - attenderà che il promettente Andrea Kimi Antonelli possa essere pronto abbastanza da raccoglierne la pesante eredità. Fernando, intanto, sembra non volerci pensare troppo. Il suo obiettivo, ora, è capire bene le potenzialità della AMR24 nelle prime gare, per poi prendere una decisione avendo basi più solide con cui farla.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Penso che nel mio caso il mercato piloti sia molto interessante perché ho, credo, una buona posizione per negoziare", ha subito detto Alonso durante l'ultimo giorno di test".

"Ma almeno voglio fare almeno le prime due gare della stagione senza pensarci troppo. Voglio vedere come andrò nella nuova stagione, che sarà la più lunga di sempre in Formula 1 con 24 gare".

"Voglio cambiare un po' il programma di viaggio e le cose da fare per essere davvero efficiente e arrivare con molta energia nella parte finale dell'anno".

Alonso, continuando a parlare di mercato, non si è astenuto nel tornare a parlare dell'annuncio che ha coinvolto Lewis Hamilton, ovvero il suo passaggio in Ferrari dal 2025.

"E' stata una sorpresa. Mi aspettavo che il movimento nel mercato piloti arrivasse verso l'estate, ma è iniziato tutto molto presto. Ci sono state alcune fughe di notizie".

"Probabilmente Mercedes e Ferrari sono state costrette a fare un annuncio prima del previsto. Ma dopo quanto accaduto, il movimenti di mercato credo che arriveranno prima dell'estate", ha concluso l'iberico di Aston Martin.