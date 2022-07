F1 | Alonso: "Voglio rinnovare con Alpine. Il WEC? Non a breve"

Carica lettore audio

L'addio alla Formula 1 annunciato ieri da Sebastian Vettel - diventerà effettivo a fine stagione - ha aperto nuovi scenari di mercato in vista della prossima stagione. Il tedesco lascerà un sedile vacante in Aston Martin e per occuparlo la lista di piloti è lunga.

Tra questi c'è anche il nome di Fernando Alonso. Sebbene l'asturiano abbia negato contatti con il team di Lawrence Stroll, l'opzione Aston Martin è da tenere ben viva e per una questione contrattuale. Come vi abbiamo detto ieri, Fernando vorrebbe rinnovare con Alpine, ma con un contratto biennale.

"Con Aston Martin non sono in trattativa. Abbiamo parlato nel 2020, quando loro erano davvero competitivi, vincendo gare e salendo sul podio, prima del mio ritorno, e non si è concretizzato nulla. Sono venuto in Alpine e sono contento di dove sono".

"Vorrei rimanere qui in Alpine, l'ho già detto. Ma sì, voglio dire, ci sono due parti che devono andare d'accordo, trovare un accordo, e non punterà la pistola alle tempie di nessuno. Ok, apriremo i negoziati e, come ho detto, se saremo d'accordo, sarà questione di dieci minuti (per il rinnovo)".

Ora la palla passa ad Alpine. Se la Casa francese deciderà di soddisfare Fernando, allora l'accordo sarà pressoché già chiuso. Ma è bene tenere conto della presenza di Oscar Piastri, talento in rampa di lancio che l'anno prossimo potrebbe approdare alla Williams per fare la stagione d'esordio in Formula 1.

Se poi le cose dovessero andare bene, Alpine potrebbe trovarsi molto tentata nel riportarlo alla base ed affiancarlo a Esteban Ocon, reduce da un rinnovo pluriennale. Ecco perché l'opzione Aston Martin è tutt'altro che da scartare.

Nella mente di Fernando c'è sempre la Formula 1. Si sente in grande forma e sa che il vertice del motorsport è proprio occupato dal Circus iridato. Il WEC, invece, crescerà e Alpine ha già offerto a lui il posto al volante della Hypercar. Fernando non ha nascosto di essere felice dell'offerta, ma non la accetterà a breve termine.

"Non mi vedo correre in altre serie nel breve termine. Sento di essere fresco e molto motivato. Non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo, per esempio, per capire cosa ci riserverà il secondo anno di queste regole. Correremo a Las Vegas, forse presto in Sudafrica. Non so, tutte queste cose sono davvero molto interessanti".

"Quest'anno mi sento molto veloce. L'anno scorso facevo un po' più fatica. Ma quest'anno mi sento davvero al 100% e ora anche pensare alle auto sportive o alla Indy o a qualsiasi altra cosa è come se non lo facessi. La mia testa si è completamente allontanata e si è concentrata sulla F1. Quindi è tutto qui", ha concluso Fernando.