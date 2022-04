F1 | Alonso: "Troppa sfortuna, potevo avere almeno 25 punti"

Carica lettore audio

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si è concluso con un ritiro, l’ennesimo in questo inizio di stagione, per Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo, nel caos del primo giro, è stato toccato nella fiancata destra da Mick Schumacher e poche tornate dopo la carrozzeria della Alpine è esplosa in mille pezzi.

Il team, dopo l’episodio, ha richiamato Fernando ai box chiedendogli di spegnere il motore e lo spagnolo ha così visto andare in fumo le possibilità di chiudere a punti l’evento di Imola dopo aver concluso in sesta posizione la Sprint Qualifying.

Per Alonso questo inizio di stagione è stato decisamente bersagliato dalla sfortuna. Dopo aver ottenuto due punti nell’appuntamento inaugurale del Bahrain, lo spagnolo è stato costretto al ritiro a Jeddah, ha accusato un problema tecnico nel Q3 di Melbourne ed ha dovuto scontare un altro ritiro ad Imola.

Tutti questi episodi hanno pesato nel confronto interno con il compagno di team Esteban Ocon che può vantare 18 lunghezze di vantaggio su Alonso.

“Ad essere onesti preferirei iniziare la stagione così e poi finirla in crescendo piuttosto che il contrario, ma allo stesso tempo se guardo alle prime quattro gare, a tutti gli episodi che sono accaduti ed al fatto di aver solo 2 punti piuttosto che 25 o 30, allora questo rende tutto doloroso”.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il pilota della Alpine ha sottolineato come in questo inizio di stagione siano accaduti troppi episodi sfortunati al di fuori del suo controllo, ma spera di poter dare una svolta al campionato proprio come avvenuto lo scorso anno dopo un avvio complicato.

“Nel 2021 dopo l’appuntamento di Imola avevo un solo punto in classifica e la situazione era piuttosto difficile. Poi abbiamo iniziato a rimontare e mostrare una migliore competitività. Vediamo se riusciremo a fare lo stesso anche quest’anno”.

Oltre al danno alla pancia destra della Alpine, sulla vettura di Alonso nel contatto con Schumacher si è danneggiato anche il nuovo fondo che il team francese aveva montato solo sulla sua vettura.

Fernando non è stato in grado di valutare l’entità del danno ed ha spiegato come la squadra sia incerta se sia possibile utilizzare la nuova componente anche nel prossimo appuntamento di Miami.

“Tutti potranno concordare che sono stato molto sfortunato. Oggi in molti si sono scontrati poco dopo il via e non hanno riportato danni. Le loro vetture sembrano indistruttibili, mentre la nostra macchina si è distrutta dopo una leggera toccata con Mick. Non so se il fondo che abbiamo utilizzato ad Imola sarà pronto per Miami”.