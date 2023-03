F1 | Alonso: "Top 5 un sogno. Domani lotto con Ferrari e Mercedes"

Carica lettore audio

Ci sono stati risvegli peggiori. Aston Martin Racing ha capito questo pomeriggio il suo reale potenziale sul giro secco chiudendo in quinta posizione con Fernando Alonso, staccata di 628 millesimi dal tempo strepitoso ottenuto da Max Verstappen nel suo secondo tentativo in Q3.

Da una parte la consapevolezza di non essere ancora all'altezza, almeno sul giro secco, per competere con il team campione del mondo in carica, né con la Ferrari. Dall'altro la conferma di aver fatto un lavoro eccezionale nel corso dell'inverno, tanto da recuperare diverso terreno e poter dire a oggi di essere in lotta per essere la terza forza in questo inizio di stagione.

Per Fernando Alonso un sogno, ma anche la certezza di aver fatto la scelta migliore per il suo presente e il suo futuro. Il sorriso che ha sfoggiato al termine delle qualifiche è stato un non verbale potente. Avrebbe potuto limitarsi a fissare la telecamera con quell'espressione, quegli occhi, per dire tutto quello che poi ha affermato ai microfoni.

"Questo risultato è bellissimo. E' bellissimo", ha ripetuto Fernando in apertura. "I risultati delle libere erano troppo belli per essere veri. Sapevamo che saremmo dovuti tornare alla realtà e lo abbiamo fatto in qualifica".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ma è una realtà che è in linea con le nostre aspettative. Pensavamo di essere a mezzo secondo dalla Red Bull e siamo a mezzo secondo o 6 decimi dalla pole position".

Sebbene il progetto di Lawrence Stroll per Aston Martin fosse e sia molto ambizioso, Alonso ha candidamente ammesso che una volta arrivato a Silverstone 4 mesi fa mai avrebbe potuto immaginare di trovarsi in una situazione così rosea.

"4 mesi fa, quando sono arrivato in Aston Martin, pensare di essere in Top 5 e a mezzo secondo dalla pole position era un sogno impossibile. Quindi è quello che stiamo vivendo".

E non è tutto, perché se in qualifica la AMR23 può ambire alla Top 5, in gara le cose potrebbero farsi ancora più interessanti. Sin dai test pre-stagionali svolti a Sakhir la monoposto britannica ha fatto vedere di avere una certa costanza sul passo gara, con tempi interessanti. Lo stesso Alonso non si è nascosto, affermando che domani potrebbe aver l'opportunità di lottare con le Mercedes e le Ferrari.

"Penso che domani, in gara, potremo lottare con Ferrari e Mercedes. Però queste sono parole che mi sembra incredibile possano uscire dalla mia bocca", ha concluso l'asturiano.