F1 | Alonso soddisfatto: "La macchina fa ciò che ci aspettavamo. Niente più grossi deficit in curva"

Chi si aspettava un passo avanti più grosso sarà rimasto certamente deluso, ma in casa Aston Martin sono stati soddisfatti dei primi passi avanti mostrati dalle AMR26 profondamente riviste grazie al primo, grande pacchetto di novità introdotto al Gran premio di Ungheria.

Il gap dal miglior tempo delle Libere 2 all'Hungaroring, firmato da Lewis Hamilton, dice 2"9 di distanza da parte di Fernando Alonso. Eppure una Cadillac è avanti di 2 decimi e l'altra appena dietro. I primi segnali ci sono, in attesa dell'arrivo tanto sospirato della nuova power unit realizzata da Honda con le concessioni permesse dall'ADUO.

Intanto al box Aston Martin la soddisfazione non è stata sbandierata ai quattro venti, ma è parsa visibile. Al termine del secondo turno di prove libere ungheresi, Fernando Alonso ha confermato queste sensazioni.

Il 2 volte iridato di Formula 1 ha confermato un aspetto importante: le novità hanno fruttato quanto il team si attendeva. La correlazione tra simulazioni e pista è stata buona e anche i dati raccolti sembrano andare in questa direzione.

"Mi sento bene. In generale abbiamo avvertito ciò che ci aspettavamo in termini di numeri, correlazione. E questo è molto incoraggiante sia per quanto riguarda il futuro, la macchina del 2027, che per quest'anno. C'è ancora tanto da fare per quanto ci riguarda, ma credo che questo sia solo il primo buon passo che può farci migliorare".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nel primo turno di libere, quello svolto nel primo pomeriggio di oggi, Alonso ha avuto a che fare con il ritorno di vibrazioni sulla sua AMR26. Il team è però riuscito a intervenire per diminuirle.

"Oggi ho avvertito qualche vibrazione in macchina, soprattutto nel primo turno di prove libere e sul rettilineo principale. Il team lo ha sistemato più o meno per le Libere 2.

Alonso è successivamente entrato più in profondità riguardo gli aggiornamenti. Non tanto dal punto di vista tecnico, quanto da quello della guida. A suo avviso, infatti, ora la AMR26 non denota più l'enorme deficit di velocità in curva che ha avuto invece fino al Gran Premio del Belgio.

"Non abbiamo visto alcuna grossa sorpresa con il nuovo pacchetto di novità. Nessun grosso deficit in curva rispetto al top del centro gruppo. E questa è la prima delle nostre ambizioni, essere al vertice del centro gruppo".

"Credo che in curva abbiamo più passo. Dobbiamo continuare a lavorare per fare passi avanti dal punto di vista del telaio e del motore. E' solo il primo passo in avanti di tanti, ma l'atmosfera è buona e siamo riusciti a ottenere ciò che cercavamo".