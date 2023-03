F1 | Alonso rivela di aver corso fratturato nel 2022

Carica lettore audio

Lo spagnolo si era schiantato contro il muro durante la Q3 del Gran Premio d'Australia dello scorso anno. Un guasto all'impianto idraulico della sua Alpine ha messo fine ad un giro nel quale era stato addirittura l'autore del miglior tempo assoluto nel secondo settore.

Sebbene il due volte campione non abbia saltato una gara, ha continuato a portare bendaggi al polso fino al Gran Premio di Monaco, quattro gare dopo.

Parlando in vista dell'apertura della stagione 2023 in Bahrain, il 41enne ha spiegato di aver ancora sofferto gli effetti della frattura delle ossa delle mani fino ad agosto.

Quando gli è stato chiesto da Motorsport.com di raccontare la sua esperienza, Alonso ha detto: "Nel mio caso, l'anno scorso mi sono rotto alcune ossa in entrambe le mani. Quindi, fino ad agosto, non mi ero ancora ripreso del tutto. Avevo un po' di dolore, ma noi amiamo guidare!".

Questo weekend Stroll farà un ritorno inaspettato, dopo che il pilota dell'Aston Martin è stato coinvolto in un incidente in bicicletta mentre si stava allenando in Spagna.

Sebbene il team abbia riferito solo di "ferite minori", la Aston ha mantenuto il riserbo sui dettagli più precisi, facendo poi emergere la notizia che si era fratturato un polso e che per questo era stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico.

Tuttavia, il giovedì prima della gara di Sakhir, il team ha annunciato che il canadese sarà regolarmente nel suo abitacolo questo fine settimana, dopo aver dovuto rinunciare ai test collettivi della settimana scorsa.

Ciò significa che il pilota di riserva della Aston Martin e campione in carica della Formula 2 Felipe Drugovich, che ha sostituito Stroll durante i test, non farà il suo debutto in F1 questo fine settimana.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

In merito al rapido ritorno di Stroll, Alonso ha elogiato la voglia di vincere del suo nuovo compagno di scuderia. Lo spagnolo, che ha affermato che gli infortuni suoi e di Stroll sono "cose molto diverse", ha aggiunto: "Non so esattamente cosa abbia Lance. È una cosa privata...".

"È già una buona notizia che sia qui e che ci proverà. Questo dimostra il suo desiderio di vincere e la sua motivazione a farlo con questa squadra. Questo vuol dire anche lottare per qualsiasi posizione possibile in questo fine settimana. È qui pronto a provarci. È un ottimo segno".

Sebbene il team principal Mike Krack abbia ammesso, durante i test pre-stagionali in Bahrain la scorsa settimana, che Stroll non aveva ancora provato la AMR23 al simulatore di Silverstone, Alonso ha rivelato che Stroll ha avuto modo di farlo dopo essere rimasto in comunicazione con la squadra per le tre giornate dei test.

"Siamo stati in contatto fin dal primo giorno", ha detto Alonso. "Lance è stato aggiornato su tutto durante i test. Abbiamo parlato con lui durante il pranzo e anche durante le sessioni serali".

"Negli ultimi giorni è stato anche al simulatore per darci un feedback, quindi eravamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda in tempo reale", ha concluso.