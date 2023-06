F1 | Alonso: "Red Bull? Pensiamo più alla lotta con Mercedes e Ferrari"

Fernando Alonso, che è in gran forma all'età di quasi 42 anni, arriva al Gran Premio d'Austria dopo essere tornato sul podio in Canada con un secondo posto che ha lasciato buone sensazioni all'Aston Martin, che ha anche introdotto diversi importanti aggiornamenti a Montreal.

Parlando delle novità, Alonso ha ammesso di non essere ancora sicuro del potenziale, anche se le prime impressioni sono state molto positive. E ha detto che forse, su una pista come il Red Bull Ring, avrà una risposta più chiara.

"Non lo so, davvero. Penso che dovremo vedere come si sentirà la macchina domani nelle prove e quanto potremo essere competitivi questo fine settimana".

"Credo che a Barcellona ed in Canada abbiamo avuto prestazioni diverse, con un feeling diverso con la macchina. Quindi speriamo di essere più vicini alle prestazioni del Canada e di cercare di sfruttare un po' di più il nuovo pacchetto".

Per quanto riguarda la Red Bull, che si è imposta ancora una volta in Canada, lo spagnolo ha visto ridursi ancora il suo distacco da Max Verstappen. Nove secondi, un gap molto inferiore rispetto al solito quest'anno, soprattutto perché non ci sono state praticamente interruzioni durante la gara.

L'Aston Martin è riuscita a ridurre il distacco dai rivali di Milton Keynes? Alonso non ne è sicuro: "Penso che dovremo aspettare circuiti diversi, perché come ho detto, a Barcellona, che era solo due settimane prima del Canada, eravamo a 55 secondi o 1 minuto dai leader. Credo che in Canada sia stato un fatto specifico del circuito, ma spero che riusciremo a colmare questo divario".

Dopo aver parlato della Red Bull, Fernando Alonso ha spiegato che piuttosto che guardare alle "lattine", l'attenzione dovrebbe ora essere rivolta a Mercedes e Ferrari, le due scuderie con cui sta lottando per il secondo posto nel Costruttori. Una lotta che non era nemmeno nei piani della squadra prima dell'inizio dell'attuale stagione.

"Beh, quella lotta è sicuramente più interessante per noi. Credo che quest'anno la Red Bull sia in un campionato a sé stante. Quindi per noi è importante segnare punti con entrambe le vetture ogni fine settimana e guardare alla lotta con Mercedes e Ferrari".

"Allo stesso tempo, ovviamente, facciamo ancora fatica a credere di essere in lotta. Quando abbiamo iniziato la stagione in Bahrain, non ci aspettavamo di essere lassù, ma ora ci stiamo davvero godendo ogni fine settimana ed è bello essere in questa lotta", ha concluso il pilota dell'Aston Martin.