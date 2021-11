Alonso: quinto grazie alla scelta strategica di gomme in Q1

“Ho detto alla squadra che se mi danno abbastanza benzina mi possono lasciare qui a girare tutta la notte, li aspetto domattina!”. Fernando Alonso ha il sorriso dei giorni migliori, e non potrebbe essere altrimenti considerando l’exploit che ha messo a segno nelle qualifiche di Losail.

Portare l’Alpine in quinta posizione non è cosa da poco, lo sa bene la squadra e soprattutto lo sa Fernando che, come nelle migliori storie dei campioni, ha confermato di saper fiutare l’aria buona in anticipo.

Alonso ha preparato da lontano il suo exploit, riuscendo a risparmiare un set di gomme soft in Q1 grazie ad un doppio run con lo stesso set di pneumatici. Una scelta cruciale, che gli ha consentito di poter contare su due tentativi nella Q3: se Fernando avesse avuto a disposizione un solo set di gomme nuove, il primo ‘run’ lo avrebbe completato con un treno usato, e il successivo (abortito per le bandiere gialle esposte a causa dello stop di Gasly) non gli avrebbe consentito di migliorare.

Fernando, però, è unico nelle sue analisi, e al termine delle qualifiche ha chiesto alla squadra di capire i motivi per cui questo weekend la monoposto va…bene.

“Su alcuni circuiti andiamo siamo competitivi – ha spiegato – tipo Istanbul, Sochi ed anche qui, e dobbiamo capire perché su certe piste riusciamo ad avere una performance che invece manca su altri tracciati. Finora il nostro weekend è andato molto bene, sin dalla prima sessione di prove, la pista l’ho trovata molto bella e in qualifica guidare la monoposto più leggera è stato proprio fantastico”.

In vista della gara Alonso non da nulla per scontato. “Sulla carta ci sono diverse strategie in merito alla scelta delle gomme – ha spiegato – al via ci saranno piloti con soft e medie, e non credo sia ancora chiaro se serviranno una o due soste. Quindi ci sono molti punti interrogativi, ma è indubbiamente meglio affrontarli partendo dalla quinta posizione piuttosto che dalla quindicesima”.