F1 | Alonso penalizzato, perde il settimo posto e scivola al nono

Si è concluso con una visita dai commissari ed una penalità di 5 secondi il Gran Premio del Canada di Fernando Alonso.

Il due volte campione del mondo, splendido protagonista nelle qualifiche chiuse con il secondo tempo alle spalle di Max Verstappen, ha pagato una strategia non proprio ottimale della Alpine che lo ha fatto retrocedere al settimo posto sotto la bandiera a scacchi dietro il compagno di squadra Esteban Ocon.

Nel penultimo giro, però, Alonso ha dovuto controllare negli specchietti un Valtteri Bottas in rimonta e quando i due hanno affrontato il tornantino per poi chiedere il massimo alle rispettive vetture sull’ultimo rettilineo, il due volte iridato ha cambiato più volte traiettoria per evitare che il finlandese dell’Alfa Romeo Sauber potesse sfruttare la scia per superarlo.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas si è immediatamente lamentato via radio con il suo muretto per le manovre di Alonso ed i responsabili della scuderia svizzera hanno subito presentato una protesta che è stata accolta dai commissari.

Alonso, che ha tagliato il traguardo in settima posizione, è stato ritenuto colpevole di aver violato le disposizioni dell’articolo 2 del Regolamento Sportivo ed è stato punito con 5 secondi di tempo aggiuntivi ed un punto di penalità.

Il pilota della Alpine ha così visto svanire il settimo posto per retrocedere in nona piazza davanti a Lance Stroll. Della penalità di Alonso ne hanno beneficiato Bottas e Zhou promossi rispettivamente in settima ed ottava posizione.