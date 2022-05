F1 | Alonso penalizzato di 5": perde l'arrivo a punti a Miami

Carica lettore audio

Per Alpine il Gran Premio di Miami aveva regalato un doppio arrivo a punti che andava a certificare come il team francese fosse il primo pretendente al quarto posto nel Mondiale Costruttori. A qualche ora dal termine del quinto appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1 è arrivata una doccia fredda parziale: una penalità a Fernando Alonso che lo ha privato dell'arrivo a punti in Florida.

All'asturiano sono stati comminati 5" di penalità per aver tagliato curva 14 e aver tratto un vantaggio duraturo. Questi 5" di penalità sono stati aggiunti ai 5 già presi per un contatto durante la gara con l'AlphaTauri di Pierre Gasly.

Con quest'ultima penalità, Alonso è uscito dalla Top 10 perdendo anche i 2 punti centrati con il nono posto finale. Con l'esclusione dai primi 10 di Fernando, Alexander Albon è salito al nono posto e in Top 10 è stato promosso Lance Stroll. Il canadese, dunque, ha regalato un punto insperato all'Aston Martin.

Fernando Alonso, Alpine Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"E' stata una gara difficile per noi", ha dichiarato Alonso prima di sapere della seconda penalità di 5". "Mi sono toccato con Lewis ma non ho avuto danni alla macchina. Poi alla sosta ho avuto un pit stop lento. Ho perso circa 4" in quel frangente e ho cercato di recuperare tempo con Gasly".

"Alla fine sono riuscito a ridurre il gap ed ero molto ottimista di poter fare il sorpasso. Ma mi sono toccato con lui e ho ricevuto una penalità. 5" che mi merito, è stato un mio errore. Ho frenato troppo tardi".

Pochi minuti più tardi è arrivata l'ulteriore beffa. I 5" per aver tagliato la Curva 14 fanno proseguire l'inizio di campionato amaro per Fernando, il quale ha mostrato di saper ancora fare grandi prestazioni, ma che la scarsa dell'affidabilità della sua A522 e suoi errori hanno nascosto ciò che di buono ha fatto sino a ora in questo 2022.