F1 | Alonso: "Peccato non avere ricambi. Honda fornisce solo noi..."

Si sapeva. Aston Martin si è presentata a Melbourne, sede del Gran Premio d'Australia, con il preciso intento di continuare a lavorare sulle AMR26 per risolvere la grande quantità di problemi sorta sin dallo Shakedown di Barcellona

34 giri fatti nei primi 2 turni di libere fanno ben capire i problemi che attanagliano il team di Silverstone. La power unit Honda ha proseguito nel suo calvario, frenando le monoposto di Silverstone sia al mattino che al pomeriggio.

A rivelarlo è stato Fernando Alonso. Al termine della prima giornata di pista il pilota di Oviedo ha puntato il dito ancora contro la Casa giapponese. I toni sono stati pacati, ma le parole inequivocabili e i concetti duri.

"Stiamo ancora analizzando i dati delle libere. Non abbiamo sentito grandi differenze rispetto ai test e non abbiamo fatto tanti giri per via dei problemi alla power unit Honda nelle Libere 1 e alla power unit Honda anche nelle Libere 2. Per cui dobbiamo recuperare terreno nel programma del weekend. Speriamo di avere Libere 3 più tranquille".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Peccato aver girato poco oggi perché dobbiamo recuperare nel capire la monoposto e abbiamo capire la finestra d'utilizzo. Ovviamente abbiamo portato un nuovo pacchetto di novità in questa gara e dobbiamo capire come mettere a punto l'assetto".

"Noi possiamo farlo il weekend, possiamo correre. Dipende da Honda, dipende se hanno abbastanza ricambi per consentirci di farlo. Io guido la macchina. Ovviamente sono dispiaciuto di non avere i ricambi, considerando che Honda fornisce un solo team. Ma la situazione è questa e le domande vanno fatte a loro".

Infine, Fernando ha voluto proteggere a suo modo il team, parlando di luce in fondo al tunnel visibile. In realtà i problemi nel team di Silverstone sono difficilmente quantificabili, ma sono evidenti e assai profondi. Il 45enne sa di essere in scadenza di contratto e che Aston Martin rappresenta l'ultima occasione della carriera di tornare a vincere in Formula 1.

"Noi vediamo la luce in fondo al tunnel. Siamo molto meno negativi dei media che trattano la nostra situazione. E' bello raccontare storie quando qualcuno fa bene le cose o quando ci sono dei problemi. Voi (riferito ai giornalisti, ndr) cercate sempre di esagerare in entrambi i versi".

"Noi conosciamo la situazione. La sfida davanti a noi è grande, ma tutti abbracciamo questa sfida per cercare di uscire da questa situazione".