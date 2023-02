F1 | Alonso: "Non quest'anno, ma con Aston lotterò per il titolo"

Carica lettore audio

La AMR23 è stata al centro delle attenzioni di tutti nel corso della sua presentazione avvenuta nella serata italiana di oggi, ma la presenza di Fernando Alonso come nuovo fiore all'occhiello del team di Silverstone ha rappresentato un altro tema di eccezionale valore.

L'asturiano, arrivato in Aston Martin dopo aver sottoscritto un contratto pluriennale, è il solito di sempre. Poco importano le 41 primavere sulla carta d'identità: l'ex pilota dell'Alpine ha scelto il progetto di Lawrence Stroll non solo per denaro, ma perché ha intravisto la giusta strada per arrivare al successo.

Al termine della presentazione della nuova vettura, Fernando ha rilasciato una vera e propria dichiarazione d'intenti che dimostra ancora una volta quanto sia competitivo, nonostante una serie interminabile d'esperienze fatte in F1 e fuori, oltre ai grandi successi raccolti in quasi tutte le serie in cui ha corso.

Qual è l'umore e la sensazione su dove si trova questa nuova macchina?

"Sì, la stessa cosa, ovviamente un nuovo approccio per molte cose, nuove persone che si uniscono al team, molti talenti nell'ufficio progettazione e nel reparto tecnico. Ovviamente la nuova fabbrica è quasi pronta. Mancano solo pochi mesi al trasferimento del team. Un nuovo pilota, quindi tutto sembra avere una nuova energia e vedo che le persone sono molto motivate. È stato fatto molto lavoro su questa vettura e finalmente oggi la vedremo. E sì, non vedo l'ora che arrivi il Bahrain, e tutti sono molto entusiasti di questo progetto".

Quanto è fiducioso che nel breve termine la squadra possa fare un grande passo avanti?

"Questa squadra è sempre stata eccezionale in termini di risultati per le possibilità che aveva e per le strutture che forse non erano al top. E in questo momento il team sta crescendo, ha quasi raddoppiato il personale negli ultimi 24 mesi. Quest'anno tre di Aston Martin e penso che ci siano molte cose in corso in questo momento con queste nuove persone che si sono unite al team e nuove idee. Per quanto riguarda la nuova fabbrica, la nuova galleria del vento, sicuramente ci vorrà del tempo, questo è più un beneficio a lungo termine che si vedrà. Ma a breve termine, con la nuova vettura, vedrete che ci sono altre cose che sono già visibili su come la squadra può crescere rapidamente. Quindi vediamo, ci sono molte cose giuste. In Formula 1 non ci sono scorciatoie, servono investimenti e talenti in fabbrica. Questo progetto è molto ambizioso al momento e ha molte cose da dimostrare, ma anche molte cose da affrontare nei prossimi anni. So che il mio tempo al volante non è illimitato, ma cercherò di rendere questo processo il più breve possibile e di aiutare il team il più possibile".

Cosa significa per lei una buona stagione quest'anno?

"Penso che dobbiamo avere i piedi per terra, dobbiamo capire che in Formula 1 non ci sono miracoli da un anno all'altro. Sono passati solo pochi mesi da Abu Dhabi e c'è un grande divario da recuperare rispetto ai top team. Quindi dobbiamo assolutamente, se possibile, guidare il centrocampo, avvicinarci ai primi tre team. La cosa più importante per me quest'anno è assicurarmi che questa vettura e questa linea di base siano quelle con cui svilupperemo le future Aston Martin. Penso che l'anno scorso il pacchetto abbia avuto qualche difficoltà, come abbiamo visto tutti dall'esterno. E credo che il team abbia affrontato alcuni problemi nel corso della stagione, migliorando molto alla fine dell'anno. Quindi queste difficoltà sono sicuramente molto positive quando le capisci e puoi programmare qualcosa da quella macchina. E credo che questa sia la vera prima vettura con questa nuova serie di regolamenti che, si spera, Aston Martin potrà sviluppare in futuro. Per me questo sarà l'aspetto più importante di quest'anno, che potremo sviluppare nel corso della stagione e che potremo concludere il 2023 sapendo che questa è un'auto e una base per le future vetture Aston Martin".

Perché per lei questa presentazione è così speciale? Sembra più felice dello scorso anno...

"Anche se sono molto esigente in tutto ciò che faccio, mi aspetto molto dalle persone con cui lavoro, do il mio 100% e mi aspetto lo stesso dalle persone con cui lavoro. Fin dal primo giorno in Aston Martin, ho percepito esattamente gli stessi valori da parte delle persone che mi circondano. Ovviamente, abbiamo la leadership di Lawrence, che conosco ormai da molti anni. Ha avuto molto successo in molte cose diverse e in molti progetti diversi nella sua vita. E non c'è dubbio che la Formula 1 non sarà diversa, prima o poi avrà successo. Quindi è una cosa che mi motiva molto. Le nuove persone che si uniscono alla squadra. Dan Fallows, Eric, le persone migliori di tutti i concorrenti. Aston Martin è andata lì, li ha presi e li ha convinti. Quindi in questo team c'è sicuramente qualcosa che rende le cose speciali. E come ho detto prima, in Formula 1 servono investimenti e talento. Noi abbiamo gli investimenti, le strutture e il talento, quindi è solo questione di tempo. Purtroppo non ho 20 anni, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra".

Cosa ha riscontrato di diverso rispetto a quanto ha sperimentato in altre squadre?

"Beh, credo che in questi giorni la Formula 1 sia un po' diversa. Non abbiamo la libertà di sviluppare la vettura in molti modi diversi. Ci sono molte restrizioni nei regolamenti, c'è meno creatività. Quindi è tutta una questione di dettagli. È una questione di qualità in ogni aspetto del nucleo, del nostro lavoro. Credo che il background di questo team derivi dai nomi precedenti di questa fabbrica. Tutti qui sono umili. Tutti sono qui affamati di successo. Forse non hanno avuto l'esperienza di lottare regolarmente per le vittorie, i campionati o i podi ogni fine settimana. Ma hanno fiducia in se stessi. Hanno fiducia in se stessi e sanno di poterlo raggiungere. Ma non ci sono mai riusciti. Quindi è molto diverso rispetto a qualsiasi altra squadra a cui ho partecipato nelle ultime occasioni, dove magari avevano avuto successo in passato e si trovavano in una posizione comoda. Erano solo quarti e si accontentavano del quarto posto, erano quinti e si accontentavano del quinto. Se eravamo settimi si festeggiava. Qui non si festeggia finché non si vince e questo è molto attraente".

Si sente ancora più felice della sua decisione di venire qui dopo essersi integrato con la squadra?

"Sì, ancora più felice. Ogni giorno sono più felice. Onestamente, a gennaio sono venuto regolarmente in fabbrica. Ho lavorato al simulatore. Inoltre, tutti i piloti che ci stanno aiutando, Stoffel (Vandoorne) e Felipe (Drugovich), parlano costantemente del simulatore e di come migliorarlo. Al momento c'è molto lavoro di squadra e questo mi piace molto. Tra i piloti, tra tutti i reparti, abbiamo seguito il modello della galleria del vento negli ultimi due mesi. Oggi, finalmente, vediamo la vettura vera e propria. Credo che anche i fan apprezzeranno il fatto che abbiamo lanciato la macchina vera. A volte è deludente vedere una vettura da esposizione con adesivi diversi. Quindi sì, questo team è più corretto su tutto".

Nutre ancora la speranza di vincere delle gare e di conquistare un terzo Campionato del Mondo? E pensa di poterlo fare con questa squadra?

"Ci credo. Sì, è una possibilità. Non credo che quest'anno, sono onesto su questo. Ho i piedi per terra. Non posso dire a nessuno che quest'anno lotteremo per le vittorie, mentirei se lo dicessi. Ma allo stesso tempo vogliamo avere, come ho detto, una buona macchina per iniziare. E lavorare e sviluppare quella vettura nel corso della stagione. E forse nella seconda parte dell'anno potremo avvicinarci. Se ci sarà un'opportunità, le condizioni possono cambiare. Se si presenterà l'occasione, non la perderemo. Ma all'inizio, mi aspetto alcune gare difficili finché non troveremo il funzionamento della macchina, la cui messa a punto deve essere lavorata con le prime cinque gare o sei gare in Alpine, ho faticato molto a sentire l'anteriore, le diverse impostazioni del servosterzo, tutte queste cose. Quest'anno abbiamo solo un giorno e mezzo di test in Bahrain. Quindi sono consapevole che non sarò al 100% in Bahrain, non a Jeddah e forse nemmeno in Australia. Quindi è un po' ingiusto, forse. Penso che questo sia l'unico sport al mondo in cui si fa un giorno e mezzo di allenamento e poi si gioca un campionato del mondo. Non c'è altro sport al mondo. Quindi, credo che con Lance abbia anche un punto di riferimento, in un certo senso, dopo alcuni anni in squadra. So cos'è il 100% e quindi posso avvicinarmi a quel valore nei primi momenti. E sì, vediamo. Penso che abbiamo più possibilità di lottare per le vittorie e i podi l'anno prossimo se abbiamo una buona base quest'anno. Credo che quella di quest'anno non sarà la nostra posizione normale".

Il tuo compagno di squadra è il figlio del vostro capo. Come sta affrontando questa dinamica? Ha qualche timore che ci possano essere complicazioni?

"Non proprio, sono qui da abbastanza tempo per conoscere cose diverse e per sperimentare compagni di squadra diversi, personalità diverse. Stavo pensando a Jacques Villeneuve quando mi hai fatto la domanda. Quella è stata un'esperienza. Abbiamo disputato solo tre gare. Ma sì, è stato divertente. E sì, credo che con Lance sia un po' diverso. Lo sento un po' diverso, come ho già detto ad Abu Dhabi, o durante questo inverno. Ho fiducia in questo progetto. So che probabilmente è la mia ultima squadra per cui guiderò. Ma non so, conosco Lawrence e Lance da molti anni. Credo che Lance abbia detto che quando era nell'accademia Ferrari era il 2012. Quindi sono 11 anni che ci conosciamo. E ora abbiamo questa meravigliosa opportunità di condividere la squadra, di lavorare insieme per una Aston Martin che si spera possa competere per i campionati in futuro. Se guido io va bene. Se non guiderò, e l'ho detto ad Abu Dhabi e l'ho detto ora, sarò super orgoglioso di far parte di questa organizzazione in qualche modo e se un giorno avremo un'Aston Martin che dominerà gare e campionati e i due piloti lotteranno per il campionato come la Red Bull, con Sebastian e Webber o Hamilton e Bottas e cose del genere, sapete, aiutare questo ragazzo a lottare per un campionato sarà un momento di orgoglio anche per me che faccio parte di questi primi passi in questo marchio".

