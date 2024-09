F1 | Alonso: "Newey influenzerà le monoposto dal 2026. Non prima"

Da quando Fernando Alonso ha saputo dell'ufficialità riguardo l'arrivo di Adrian Newey in Aston Martin, il suo volto, le sue espressioni sono completamente cambiate.

Dopo una prima parte di stagione difficile, costellata da risultati ben al di sotto delle iniziali aspettative, il presente si è fatto più dolce in attesa del dessert, ovvero il momento in cui Adrian Newey potrà mettere mani e idee sulle prossime monoposto della Casa britannica ora nelle mani di Lawrence Stroll.

Nella giornata odierna l'argomento principale, almeno con Fernando Alonso, non poteva essere che l'approdo a Silverstone del genio di Stratford-upon-Avon. L'asturiano non ha nascosto affatto la sua felicità, perché sa che nei prossimi anni, almeno a partire dal 2026, avrà la possibilità di avere una monoposto potenzialmente vincente.

"È stata una settimana positiva per il team con l'annuncio di Adrian", ha subito ammesso Fernando. "È una grande aggiunta e credo che l'Aston Martin sia la squadra del futuro, stiamo aprendo nuovi edifici, finiremo la galleria del vento a gennaio, abbiamo Aramco, il miglior partner al mondo, e ora Adrian, quindi la visione di Lawrence [Stroll] sta prendendo forma".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, e Adrian Newey Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Gli ho inviato un messaggio, come sicuramente hanno fatto tutti. L'ho anche visto al Gran Premio Storico di Monaco e abbiamo parlato per mezz'ora, tutti abbiamo cercato di convincerlo e alla fine Lawrence, la sua visione, la sua nuova fabbrica e la Honda sono stati fattori decisivi".

Alla domanda se Newey possa già incidere sulla progettazione della AMR25, la monoposto per il prossimo Mondiale di Formula 1, Alonso ha messo le mani avanti. Il progetto della prossima vettura è già in fase avanzata, dunque è lecito attendersi un Newey incisivo sì, ma a partire dalla macchina 2026.

"Non credo che Adrian possa già avere un'influenza sulla monoposto 2025, vorrei dire di sì, ma non credo. Nel marzo 2025 penso che l'attenzione sarà rivolta al 2026 e che il regolamento cambierà, e lui inizierà lì, quindi finché non conoscerò tutti e non si sarà ambientato nella fabbrica sarà aprile, quindi dovrà passare molto tempo nel 2025. Spero che lotteremo per il titolo, ma credo che sarà nel 2026 che avrà influenza sulla vettura", ha concluso il due volte campione del mondo.