Alonso investito in bici: è stato portato in ospedale

Fernando Alonso è ricoverato in un ospedale di Lugano. Il pilota spagnolo si stava allenando in bicicletta da solo sulle strade svizzere del Canton Ticino quando nel pomeriggio sarebbe stato investito da una vettura che lo ha colpito e lo avrebbe fatto cadere sulla strada.

Il due volte campione del mondo è stato subito soccorso e trasferito al più vicino ospedale dove sarebbe stato sottoposto agli esami radiologici che avrebbero escluso delle possibili fratture.

L’asturiano di 39 anni sta preparando il suo rientro in Formula 1 con l’Alpine Renault dopo due stagioni di assenza dal mondo dei Gran Premi: Fernando stava curando la sua preparazione fisica a Lugano dove vive, quando è rimasto coinvolto nell’incidente che non dovrebbe condizionare il suo debutto con la monoposto 2021 del team di Enstone nei test collettivi dal 12 al 14 marzo sulla pista di Sakhir in Bahrain.

Nell'entourage del pilota assicurano che viene tenuto in osservazione nell'ospedale, ma se la dovrebbe cavare solo con forti contusioni. Ce lo auguriamo e gli auguriamo una pronta guarigione...