F1 | Alonso in prima fila: "Bella sensazione, ottimisti per la gara"

Terzo posto e una gara tutta da vivere. Il sabato di Jeddah ha regalato un’altra bella soddisfazione al pilota spagnolo, che sa di avere tra le mani una grande opportunità di ripetere il podio del Bahrain e confermarsi la sorpresa di questo avvio di campionato.

Grazie al problema accusato in Q2 da Max Verstappen e alla penalità rimediata da Charles Leclerc, infatti, domani quella terza casella si trasformerà in una prima fila, riportando il due volte campione del mondo in seconda posizione esattamente come era avvenuto in Canada nel 2022.

Una bella soddisfazione su cui non ha pesato più di tanto l’essersi qualificati dietro alla Ferrari del monegasco, perché l’obiettivo era massimizzare il potenziale della vettura tentando di battere Sainz e le due Mercedes, in modo da assicurarsi una buona posizione sulla griglia di partenza in vista della corsa.

“Sì, certo [sono felice]. È stato un weekend molto positivo per noi. Le qualifiche sono state il nostro punto debole in Bahrain”, ha spiegato Alonso, riferendosi al gap accusato a Sakhir sul giro secco.

“Ma oggi la macchina sembrava funzionare molto bene anche in qualifica. E sì, vediamo domani cosa possiamo fare da qui. Ovviamente Charles ha una penalità. Partiremo quindi in prima fila sulla griglia di partenza, il che è davvero fantastico”.

L’alto drag, con le relative carenze in termini di velocità di punta sui rettilinei, hanno pesato, tanto da arrivare ad accusare un gap di circa 8 km/h dalla Ferrari sul rettilineo di partenza, ma le buone caratteristiche di carico della ARM23 hanno premiato in curva, consentendo ad Alonso di battere Sainz e le due W14.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sono molto felice, c'erano alcuni punti interrogativi arrivando su un nuovo circuito, se la vettura si comporterà bene come in Bahrain, ma per ora solo sensazioni positive. La vettura è facile da guidare, cerchiamo di guadagnare tanti punti domani, sono ottimista per la gara. La partenza sarà importante, ma conterà ancor di più il passo gara".

Con la consapevolezza di avere dalla propria una macchina che, fino ad ora, ha dimostrato di esprimersi meglio in gara che in qualifica, lo spagnolo guarda con fiducia alla giornata di domenica, con il podio indicato come il grande desiderio del weekend.

“Sì, siamo fiduciosi, credo che il distacco o, diciamo, il long run di ieri sia stato un po' influenzato dal traffico. La nostra prestazione domenica dovrebbe essere migliore di quella del sabato, quindi partire in prima fila è una bella sensazione”, ha poi aggiunto il pilota dell’Aston Martin.