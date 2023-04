F1 | Alonso: "I top team hanno solo da perdere nella sprint di Baku"

Il nuovo format della sprint, che prevede un'unica sessione di prove libere durante il fine settimana prima della doppia qualifica e della doppia gara, sarà testato per la prima volta a Baku prima di essere utilizzato in altre cinque gare nel corso di questa stagione.

Lo spagnolo, che potuto godere di un'Aston Martin in grande forma in questo avvio di campionato, ha concluso a podio nei primi tre appuntamenti. Tuttavia, il weekend di Baku rappresenta una prova stressante per il team, non solo per le peculiarità del tracciato cittadino, ma anche per il format.

Il timore è che le sfide che offre questo weekend non rappresentino un'opportunità per avanzare in griglia, magari sfruttando qualche sfortuna da parte degli altri top team, ma piuttosto la chance di commettere un errore e rovinare il weekend. Con così poco tempo a disposizione tra le varie sessioni, un contatto pesante con i muretti potrebbe costare molto nell'economia del fine settimana.

"È molto facile commettere un errore", ha detto Alonso.

"Penso che alla fine, in Q3, tutti abbiamo fatto le prove e ottimizzeremo il giro. Ma in Q1 se si frena in ritardo o altro, soprattutto qui a Baku dove non c'è spazio per gli errori, si fa una pessima figura. Quindi penso che questo fine settimana ci sia l'opportunità di commettere un grosso errore, non una grossa opportunità [di ottenere un vantaggio]. Quindi dobbiamo evitarlo".

"Quando hai una macchina competitiva, ci sono solo cose da perdere in un format diverso o in una gara o in una qualifica bagnata o altro, ci sono solo cose da perdere. Quindi questa è la differerenza che trovo ora rispetto agli anni precedenti".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team con il suo ingegnere Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Guardando al weekend, Alonso crede che l'ala posteriore più scarica con cui correrà l'Aston Martin possa essere un vantaggio rispetto agli scorsi appuntamenti. Tuttavia, allo stesso tempo, lo spagnolo crede che il team debba essere anche pronto ad accontentarsi di un piazzamento a punti se la novità non saranno in grado di compensare alcuni dei punti deboli della monoposto.

"Non vedo la possibilità di trarre vantaggio o di capitalizzare qualcosa, a meno che la Red Bull non commetta qualche errore. Si tratta quindi di un fine settimana in cui evitare gli errori, non di un fine settimana in cui fare qualcosa di speciale. Quindi è un aspetto che dobbiamo affrontare con molta cautela".

"Qui abbiamo la nostra ala a basso carico per cercare di ottenere un po' più di velocità massima, ma non sappiamo se sia sufficiente o meno per stare al passo con i top team.

"Credo che la stagione si farà interessante, ma siamo consapevoli che se in uno dei fine settimana saremo sesti o settimi, non dovremo prendercela e forse questa è la nostra posizione naturale.

"Ma non rinunceremo alla speranza di continuare a sfidare la Red Bull, soprattutto per cercare di vincere una gara", ha poi aggiunto il due volte campione del mondo.