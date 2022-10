F1 | Alonso furioso con Alpine per la strategia a Suzuka

Carica lettore audio

Il Gran Premio del Giappone è stato caratterizzato da una lunga interruzione con bandiera rossa a causa delle pessime condizioni meteo. Dopo la ripresa della gara, con la pioggia che ha iniziato a diminuire di intensità, i piloti hanno iniziato a passare dalle gomme da bagnato a quelle intermedie.

Quando Esteban Ocon è rientrato al secondo giro a Fernando Alonso è stato detto di rimanere fuori per evitare che l'Alpine fosse costretta ad un doppio stop. Quando lo spagnolo è rientrato nel giro successivo Alonso ha finito per perdere terreno ed è retrocesso di due posizioni.

In seguito, con tutti i piloti che faticavano con le intermedie ormai alla frutta, Alonso è voluto rientrare ai box per montare un set di gomme nuove nelle fasi finali della gara ritenendo di avere il passo per recuperare il terreno perso nel corso della sosta e superare le auto che lo precedevano.

Guanyu Zhou e Lance Stroll, che avevano entrambi poco da perdere dato che si trovavano nelle retrovie, sono stati i primi piloti a montare pneumatici nuovi, rispettivamente al 18° e al 20° giro, mentre Alonso era in settima posizione quando gli è stato detto di rientrare al 22° giro.

Con la sosta il due volte iridato della Alpine ha perso diverse posizioni, ma aveva la velocità necessaria per recuperare il settimo posto.

Alla fine del 28° giro, l’ultimo, non è riuscito a passare Sebastian Vettel affiancando il tedesco dell’Aston Martin sul rettilineo d’arrivo e perdendo la possibilità di rimontare fino alla sesta piazza per appena 11 millesimi.

"La strategia non ha funzionato per noi", ha detto Alonso. "Abbiamo fatto continuamente scelte sbagliate. Prima ci siamo fermati all'ultimo per mettere le intermedie, perdendo posizioni. Poi ci siamo fermati troppo tardi per la seconda sosta a sei giri dalla fine”.

“Ho concluso la gara nello stesso posto in cui ero. In entrambe le occasioni avevo chiesto di fermarmi prima, ma oggi il mio microfono forse non funzionava".

"Avremmo dovuto fermarci a 10, 11 o 12 giri dalla fine. Come ho detto, non so cosa stessero facendo, ma abbiamo perso un'occasione".

Fernando Alonso, Alpine A522, effettua uno stop Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il direttore sportivo della Alpine, Alan Permane, ha dichiarato che la squadra è stata colta di sorpresa dall'esposizione della bandiera un giro prima di quanto previsto e che Alonso avrebbe passato Vettel e quindi guadagnato una posizione grazie all’ultima sosta.

"Credo che la gara sia stata fermata un giro prima di quanto previsto", ha detto Permane. "Credo che quando Max ha tagliato il traguardo mancavano ancora circa cinque secondi sul cronometro, e poi la bandiera a scacchi ha dato il via al giro successivo".

"Se la gara fosse durata come pensavamo avrebbe preso Sebastian? Sì. Probabilmente avremmo dovuto fermarlo un po' prima, anche se non è facile da dire perché anche le sue gomme stavano funzionando bene in quello stint”.

"Col senno di poi, però, avremmo potuto effettuare la sosta, ma non credo che ci siamo resi conto di quanto sarebbe stato facile sorpassare gli altri”.

“Avrebbe dovuto superare cinque macchine, e abbiamo pensato che non sarebbe andata bene. Poi credo abbiamo visto Zhou ai box e quando è tornato in pista era cinque secondi più veloce al giro. In quel momento abbiamo detto: 'Ok, sì, facciamolo'”.

“Dovremo valutare la situazione. Ma di sicuro se la gara fosse andata avanti per un giro in più, come credo avrebbe dovuto essere, lui sarebbe stato davanti a Sebastian".