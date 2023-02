F1 | Alonso esalta il passo Aston Martin: "Più veloci della Ferrari"

Carica lettore audio

Se è vero che i test prima dell'inizio di una nuova stagione di Formula 1 non sono mai un riferimento molto affidabile, il fatto che quest'anno i team abbiano avuto solo tre giorni di prove prima della gara inaugurale ha condizionato tutti i programmi.

Per evitare sorprese, come quella che ha colpito la Red Bull la scorsa stagione al Gran Premio del Bahrain, quando entrambi i suoi piloti sono stati costretti al ritiro negli ultimi giri a causa di un problema non rilevato nei test pre-stagionali, tutte le scuderie hanno sperimentato più del solito nei test invernali.

Al termine dei tre giorni di test, sembrano essere emerse diverse cose: la Red Bull dovrebbe essere ancora una volta la squadra da battere, l'Aston Martin ha fatto il tanto atteso passo avanti e la McLaren non è partita come ci si aspettava e potrebbe fare un passo indietro sulla griglia.

Uno dei principali protagonisti del test, Fernando Alonso, che si è sobbarcato la maggior parte del programma dell'Aston Martin dopo il ko fisico dell'ultimo minuto di Lance Stroll, ha avuto sensazioni molto positive al volante della AMR23.

Oggi ha incontrato la stampa e ne ha parlato apertamente in occasione di un evento pubblicitario di Aramco: "È difficile dirlo dopo il test, perché ci sono così tante variabili", parlando del potenziale della sua monoposto.

"Ma l'ultimo giorno, per esempio, abbiamo fatto una simulazione di gara, abbiamo messo carburante per 57 giri, che sono quelli che faremo la prossima settimana in Bahrain, ed abbiamo completato una vera gara, con pit stop e così via. La Ferrari ha fatto il nostro stesso programma, simulando una gara completa, e noi siamo stati più veloci".

Mentre sul giro secco la scuderia di Maranello sembra essere ancora molto avanti, il degrado delle gomme della SF-23 ha creato qualche campanello d'allarme in Ferrari, con un'Aston Martin che a lungo andare è sembrata addirittura più veloce, cosa che ora è stata confermata dallo stesso pilota asturiano.

Indubbiamente, se fosse vero, sarebbe un'ottima notizia per l'Aston Martin ed una pessima per la Ferrari, ma la realtà è che, in mancanza di conoscere tutte le variabili segrete nascoste nei test pre-stagionali, nessuno potrà saperlo fino a domenica 5 marzo 2023, quando finalmente si svolgerà la prima gara della stagione, il Gran Premio del Bahrain.

