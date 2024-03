F1 | Alonso è sotto investigazione per l'incidente di Russell

Come lo scorso anno, anche in questa stagione negli ultimi giri del Gran Premio d’Australia non sono mancati gli episodi. Uno in particolare sta facendo discutere, ovvero quello che ha visto coinvolti proprio sul finale Fernando Alonso e George Russell.

Lo spagnolo, consapevole di avere qualcosa in meno sul passo rispetto al britannico, stava tentando di difendere il sesto posto dai possibili attacchi del rivale della Mercedes, quantomeno fino a quando, a poco meno di 2 tornate dalla bandiera a scacchi, Russell è finito contro il muretto in curva sei mettendo anticipatamente la parola fine alla sua gara.

L’episodio è finito sotto la lente di ingrandimento degli steward, i quali sono intenzionati a comprendere a fondo la dinamica dell’incidente. Per quanto sia stato Russell a perdere la monoposto, vi è il dubbio che le azioni dello spagnolo possano aver in qualche modo influenzato il comportamento del britannico fino a punto da fargli perdere la vettura.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

In effetti, Alonso ha chiaramente alzato il piede dall'acceleratore (e andando anche sul freno) per rallentare prima della staccata in curva sei, facendo avvicinare il britannico in modo da farlo finire nell’aria sporca prima del lungo rettilineo in cui è possibile sfruttare il DRS. Ritrovandosi così vicino, Russell ha poi perso la vettura, finendo contro le barriere. Il portacolori della Mercedes è poi stato vistato nel centro medico della FIA, fortunatamente senza riportare conseguenze a livello fisico.

L’intenzione dei commissari è ora quella di comprendere se la mossa dello spagnolo sia considerata completamente legale, oppure se abbia guidato in maniera scorretta, il che potrebbe portare a una reprimenda o a una sanzione.

"Io penso di aver fatto un errore finendo fuori pista, e questo è colpa mia, ma ero mezzo secondo dietro a Fernando 100 metri prima della curva e poi all'improvviso ha alzato il piede e mi sono ritrovato attaccato a lui", ha detto Russell.

"Non so se abbia avuto o meno un problema. Vediamo dai commissari sportivi, quindi è un po' strano in una circostanza come questa. Sono deluso di aver concluso la gara in questo modo".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto direttamente se pensava che Alonso lo avesse frenato, Russell ha risposto: "È chiaro che ha frenato 100 metri prima della curva, poi è tornato a sull’acceleratore e ha affrontato la curva normalmente. Abbiamo già visto i dati, quindi non ho intenzione di accusarlo di nulla fino a quando non ne vedremo altri. Ma sono stato dietro di lui per moltissimi giri, ero a mezzo secondo da lui in prossimità della curva e poi, all'improvviso, ha rallentato drasticamente. Non me l'aspettavo, mi ha colto di sorpresa. È interessante che siamo stati chiamati dai commissari sportivi, quindi sono curioso di vedere cosa hanno da dire".

Anche Alonso è stato convocato dalla FIA e ha cercato di spiegare che stava gestendo un problema alla batteria. "Mi stavo concentrando davanti a me e non dietro. Ho avuto qualche problema negli ultimi 15 giri o giù di lì con la batteria. Ho fatto un po' di fatica alla fine della gara, ma non potevo concentrarmi sulle auto dietro”.

"Sapevo che stava arrivando ed era in zona DRS già da cinque o sei giri. Quindi sì, era molto vicino. Stavo spingendo come in qualifica, cercando di massimizzare il ritmo. Non è stata una gara facile, né un weekend facile in generale in termini di passo. Oggi siamo stati fortunati con la strategia, ma non possiamo nascondere che il passo è stato negativo per tutto il weekend".