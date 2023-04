F1 | Alonso: "Da Baku in poi i valori in pista possono cambiare"

Carica lettore audio

Se le prime tre gare della stagione 2023 di Formula 1 hanno raccontato una determinata realtà - con Red Bull dominatrice, Aston Martin seconda forza a sorpresa e una Mercedes terza e altalenante - dal Gran Premio d'Azerbaijan previsto dal 28 al 30 aprile le cose potrebbero cambiare. Almeno parzialmente.

A pensarlo è Fernando Alonso, a oggi unico inseguitore dei due piloti di Red Bull Racing nel Mondiale Piloti con 45 punti contro i 69 di Max Verstappen e i 54 di Sergio Perez.

Il pilota di Aston Martin Racing pensa che l'inizio della stagione europea 2023 segnerà cambiamenti importanti per ciò che riguarda le forze in campo. Tutto questo dovuto all'arrivo di ingenti novità da parte di tutti i team per le rispettive monoposto.

Già a Baku diversi team porteranno novità importanti. Questo, a seconda di chi avrà realizzato il pacchetto più performante, potrà rivedere i valori in pista di cui abbiamo preso nota nelle prime tre gare dell'anno.

"Con la Mercedes è un gioco sul filo del rasoio in qualifica. Per noi è un turno molto importante, perché poi il nostro ritmo gara è molto simile e ora entreremo in una fase della stagione molto interessante: quale squadra sta sviluppando la propria monoposto più velocemente?".

"Penso che le prime tre gare, essendo lontane dall'Europa, abbiano raccontato una verità perché i team non hanno fatto arrivare novità importanti per le proprie monoposto. Ma d'ora in poi vedremo probabilmente cambiare i livelli di prestazione, gara per gara, a seconda di chi porterà aggiornamenti abbastanza validi".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2° posizione, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3° posizione, sul podio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Uno dei team che a Baku porterà novità significative sarà la McLaren. La MCL60 sarà oggetto di profondi cambiamenti a causa dell'alto tasso di drag che la limita sui rettilinei, anche a DRS aperto. Ma il team stesso ha voluto precisare di non avere aspettative enormi.

Mercedes è un altro team che aspetta la stagione europea con grande fermento. La W14 è nata sbagliata e a Brackley sono diverse settimane che si progetta, si studia e si realizzano parti aerodinamiche e meccaniche per far cambiare volto e prestazioni della Freccia Nera. Queste novità, però, arriveranno non prima di Imola.

In tutto ciò, Alonso ha affermato che qualora Aston Martin dovesse non riuscire a mantenere il passo degli avversari per ciò che riguarda gli sviluppi della macchina, la squadra avrebbe comunque il diritto di considerare la stagione un successo grazie alla tripletta di podi ottenuta nelle prime tre gare.

"Al momento sono tutti giorni felici. Non ci saremmo mai aspettati di salire sul podio, forse nemmeno per tutta la stagione. Invece in tre gare ne abbiamo colti tre. Quindi tutto ciò che arriverà da ora in poi, sarà un 'di più'".

Poi Fernando ha aggiunto: "Dobbiamo cogliere ogni opportunità e imparare a crescere come squadra, forse anche fuori dalla pista, perché stiamo gareggiando contro Red Bull, Mercedes e Ferrari, squadre che sono abituate a questo tipo di ritmo di sviluppo".

"Forse siamo ancora in un processo di apprendimento. Quindi dobbiamo prendere questo 2023 in modo molto umile. Poi vedremo come saremo andati", ha concluso il 2 volte iridato di Formula 1.