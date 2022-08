F1 | Alonso contro Ocon: "Difesa estrema". Szafnauer: "Duello OK"

Carica lettore audio

"Non ho mai visto in vita mia una difesa come quella di Esteban. Mai. Contro al muro, curva 2, E ora curva 6. Mai". Inizia da qui la disamina del Gran Premio di Ungheria, ovvero dal duello che ha mandato su tutte le furie Fernando Alonso.

L'asturiano ed Esteban Ocon si sono trovati a battagliare tra loro, con il francese che ha difeso in maniera dura la sua posizione nei confronti degli attacchi di Alonso, il quale, via radio, ha fatto notare il suo disappunto.

Al termine della gara Fernando ha reiterato la sua posizione nei confronti del compagno di squadra, ritenendo eccessive le sue manovre. A mente fredda è riuscito a gestire meglio la rabbia, mostrando poi una posizione meno netta.

"La difesa nei miei confronti fatta da Esteban è stata piuttosto estrema. Ovviamente ho alzato il piede e non è successo nulla, ma è stata un'occasione persa. All'inizio sono partito bene ma, come ho detto, non c'era nulla da commentare".

"Noi cerchiamo di correre duramente sempre, ma sempre dando all'altro una percentuale di margine nel non incorrere in incidenti. Non ne abbiamo mai avuti e cercheremo di non averne in futuro".

Esteban Ocon ha invece avuto una posizione differente rispetto a quella del compagno di squadra, e non poteva essere altrimenti. Secondo il francese, la sua difesa è stata legale, ma ha anche sottolineato come la strategia del team non sia stata ideale.

"Troppo duro? No, stavamo solo correndo uno contro l'altro. Credo che ci siamo messi in una posizione complicata dopo il pit stop, che è stato ritardato. Abbiamo fatto la sosta un po' troppo tardi, dunque i tempi sul giro sulle gomme nuove sono risultati migliori".

Esteban Ocon, Alpine F1 Team A522, Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

"Avremmo dovuto rientrare in pista con un po' di margine. Io ho cercato di difendermi, ma non necessariamente nei confronti di Fernando. Mi sono difeso da chi avevo dietro, chiunque fosse, ma su gomme Hard fredde è stato molto difficile farlo".

A fine gara, il team principal Otmar Szafnauer ha confermato la posizione di Alpine, affermando che Alonso e Ocon hanno potuto e potranno lottare tra loro con un'unica regola: non danneggiare le proprie vetture e quindi, la gara di entrambi.

"Basta che il duello sia equo e che i nostri piloti non riportino danni in battaglia. Allora sì, va bene che lottino tra loro", ha dichiarato Szafnauer.

Alonso, infine, ha sottolineato come le A522 fossero troppo lente in gara. Eppure il risultato finale ha comunque messo una pezza alla mancanza di competitività: Alpine, infatti, ha portato a casa lo stesso numero di punti di McLaren nonostante non sia riuscita a far funzionare alcuna mescola (Medium e Hard quelle usate in gara).

"Per quanto riguarda la strategia, credo fossimo troppo lenti. Questo è il problema. Non credo che la strategia a una sola sosta sia stata peggiore o decisamente peggiore di quella a 2 soste, semplicemente il nostro ritmo non è stato buono come al sabato".

"Sembrava avessimo difficoltà con entrambe le mescole (Medium e Hard, ndr). Tutto sommato, considerando che abbiamo ottenuto gli stessi punti della McLaren, dobbiamo ritenerci soddisfatti del risultato. Ma quando siamo partiti eravamo quinti e sesti, avevamo aspettative più alte".