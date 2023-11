F1 | Alonso da leggenda: "I 10 giri con Perez come se fossero 30"

Al Carlos Pace di San Paolo del Brasile, sede del Gran Premio del Brasile, è stato 'vintage Fernando'. Alonso ha dato vita a un duello strepitoso con Sergio Perez nel corso degli ultimi 10 giri della gara, battendo il rivale grazie a un grande controsorpasso all'ultimo giro e a una strenua difesa all'ultima curva grazie a cui ha colto il podio per appena 5 centesimi.

Alonso ha mostrato quanto la carta d'identità sia solo un documento che grazie al talento, alla perseveranza, alla sana testardaggine e alla preparazione fisica si possa ancora fare cose leggendarie nello sport, anche in uno estremamente competitivo e probante dal punto di vista fisico e mentale come la Formula 1.

A due giri dal termine Sergio Perez è stato molto bravo a beffare Fernando dopo quasi 10 passaggi passati alle spalle dello spagnolo per studiarlo e capire come avvicinarsi a sufficienza per sfruttare il grande sistema DRS della sua RB19. Alonso, sino a quel momento, era riuscito a gestire perfettamente la parte ibrida della power unit Mercedes della sua AMR23, ma ha dovuto capitolare.

Perez, però, non aveva una velocità così netta rispetto ad Alonso e già in curva 1, all'ultimo giro, l'asturiano ha capito di poter avere un ultimo attacco sfruttando una frenata troppo profonda del rivale in curva 1. A quel punto Alonso è stato eccezionale nel sorpasso all'esterno portato in curva 4, con cui è riuscito a rimettere le ruote davanti a quelle di Perez e a chiudere a podio.

"Per me gli ultimi 10 giri con la pressione di Perez alle spalle sono sembrati 30! Quando mi ha superato a 2 giri dalla fine ho pensato che fosse finita, di non aver più l'opportunità di lottare per il podio".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

"Poi però ho visto che in curva 1 ha frenato molto tardi e mi sono avvicinato, così ho deciso di fare un ultimo tentativo alla curva 4", ha affermato un sorridente Alonso una volta terminata la gara.

"Per noi, per il team, è un risultato fenomenale perché nel corso degli ultimi mesi abbiamo faticato tanto. Specialmente nel corso delle ultime 2 gare dove ci siamo ritirati. Per questo il risultato di oggi è per tutte le persone che lavorano in fabbrica. Continuiamo a lottare fino all'ultimo giro".

"Stiamo ancora imparando tanto della macchina perché queste monoposto sono davvero complesse a livello aerodinamico. Abbiamo sperimentato delle cose per capire la direzione da prendere per l'anno prossimo e speriamo di continuare a competere con i migliori sia quest'anno che l'anno prossimo dopo questo bel risultato", ha concluso Alonso.

Sergio Perez è arrivato in zona interviste comprensibilmente molto più mogio di Alonso, ma con la certezza - non ancora matematica, ma manca poco - di poter chiudere il Mondiale al secondo posto nella classifica generale dietro a Verstappen.

"E' stata una gran battaglia con Fernando, molto piacevole, mi sono divertito molto. Lui però aveva molta più velocità sul rettilineo rispetto a noi. Avevano meno carico di noi ma sono riusciti a gestirlo meglio. Sono stati molto bravi a farlo".