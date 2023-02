F1 | Alonso cauto sulla AMR23: "Abbiamo bisogno di tempo"

Carica lettore audio

Fernando Alonso e l'Aston Martin sembrano aver fatto bene nei test pre-stagionali della Formula 1 2023. Sebbene il team di Silverstone non abbia potuto contare sulla presenza di Lance Stroll, infortunatosi durante un allenamento in bicicletta, lo spagnolo, con l'aiuto di Felipe Drugovich, ha completato l'intero programma di test.

Il test in Bahrain è iniziato con un piccolo spavento sotto forma di un guasto elettrico, ma questo non ha impedito che le buone sensazioni venissero a galla una volta che la AMR23 è stata in grado di scendere in pista e di girare con apparente normalità, portando i primi sorrisi sui volti di chi si trovava nel box.

Mentre alcuni opinionisti indicano già l'Aston Martin come la squadra più forte a centro gruppo, lo spagnolo ha voluto minimizzare l'euforia dell'ultimo giorno di test, affermando che c'è ancora molto da imparare da una vettura che è cambiata completamente rispetto all'anno scorso.

"Stiamo ancora scoprendo cose sulla macchina. Ovviamente la scorsa stagione l'Aston Martin ha sofferto un po' e noi abbiamo cambiato completamente la filosofia, il 95% della macchina quest'anno è nuova".

Alonso ha anche colto l'occasione per chiedere un po' di pazienza ai tifosi, affermando che ci vorranno diversi Gran Premi prima che possa comprendere appieno la AMR23 ed iniziare a prenderci confidenza in pista.

"Quindi penso che stiamo solo sperimentando un po' con i set-up, provando cose diverse negli ultimi giorni, ma avremo bisogno di tempo. Penso che avremo bisogno di alcune gare per essere in grado di sfruttare il pieno potenziale della vettura".

"La realtà è che non c'è abbastanza tempo per provare la macchina in pista, questo è un dato di fatto, abbiamo solo tre giorni di test e la macchina è cambiata molto".

"Ma credo che con questa abbiamo una vettura che possiamo sviluppare nel corso della stagione e spero che l'anno prossimo non saremo in grado di utilizzare solo il 5% di questa vettura, cosa che ovviamente aiuterebbe la squadra a progredire", ha aggiunto.

A livello personale, il due volte campione del mondo si è detto molto soddisfatto del suo adattamento alla squadra ed alla nuova vettura: "Sì, sta andando tutto bene, ovviamente è sempre una sfida quando si cambia squadra e si devono imparare cose nuove. Ma sì, credo che quest'inverno abbiamo avuto un po' di tempo per trascorrere alcuni giorni al simulatore e per avviare il processo di apprendimento".

"Abbiamo fatto anche un test a Jerez ed ora ovviamente siamo qui per qualche giorno", ha detto Alonso.

Per quanto riguarda le proiezioni di Aston Martin per il futuro, il nativo di Oviedo ha dichiarato di essere soddisfatto del modo in cui i vertici della squadra stanno affrontando la cosa.

"Tutti i team di Formula 1 hanno una filosofia ed un approccio simili, sono tutti estremamente professionali e bravissimi in quello che fanno", ha detto.

"Ma alla Aston Martin c'è un'energia molto positiva e stanno lavorando duramente per essere il più competitivi possibile in futuro. C'è una nuova fabbrica, una nuova galleria del vento, un sacco di investimenti, quindi penso che queste siano cose molto buone per il futuro", ha concluso Alonso.