F1 | Alonso cauto: "Andiamo nella giusta direzione, ma calma"

Primi, ma con cautela. E' la frase che più si addice per raccontare ciò che ha vissuto Aston Martin Racing nella prima giornata del primo fine settimana di gara del Mondiale 2023 di Formula 1, in cui la AMR23 di Fernando Alonso ha colto il miglior tempo.

L'asturiano, un po' a sorpresa, ha fermato il cronometro in 1'30"907, risultando l'unico in grado di abbattere il muro dell'1'31". La AMR23 aveva già fatto vedere cose interessanti nel corso della tre giorni di test svolta a Sakhir la settimana scorsa, ma il risultato di oggi non fa altro che confermare le prime impressioni avute.

"Sicuramente abbiamo fatto un altro passo nella giusta direzione. La macchina ha dato ancora buone sensazioni ma dobbiamo aspettare per capire", ha detto un soddisfatto ma ancora cauto Alonso al termine della seconda sessione di prove libere.

Sebbene il passo gara di Fernando con tutte le mescole provate sia stato a dir poco incoraggiante - nel run di 10 giri fatto con le Soft è riuscito a fotocopiare i tempi di Max Verstappen - il 2 volte iridato ha preferito invitare tutti alla calma. Aston Martin deve ancora lavorare molto anche in ottica gara, ma forse iniziando già a fare pretattica.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Non dobbiamo concentrarci troppo sui tempi, perché dobbiamo migliorare alcune cose in termini di assetto della vettura e poi è ancora molto presto, dobbiamo ancora lavorare per la gara e cambiare varie cose, cercando anche di rinforzare il team in varie aree, non soltanto la macchina. Il bilanciamento non era ancora completamente perfetto oggi. Ma è sicuramente un processo interessante e il team sta imparando ogni giorno".

"Dobbiamo vedere cosa accadrà nelle prime due gare per poi poter dare un primo giudizio. Al momento abbiamo solo fatto buone sessioni di test. Stroll ha una visione in ogni cosa che fa. E' molto difficile vederlo fallire nelle cose che fa e qualunque cosa appartenga alla sua visione".

"Non sarei dispiaciuto se non facessi la pole domani, onestamente. In realtà non so esattamente quale possa essere una buona posizione per noi. Dopo i test pensavamo onestamente di poter arrivare in Q3 con entrambe le monoposto e siglare tanti punti nelle prime due gare, cercando di non fare errori".

"Correre in Top 5 non è come correre per la 12-14esima posizione, perché la pressione è differente, l'adrenalina è differente. Per questo ci sono tante cose in cui, come team, dovremo crescere assieme. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, l'obiettivo è lottare per i Mondiali, ma a lungo termine. Non ancora quest'anno".

Fernando ha sposato il progetto del team non solo per via del contratto pluriennale che Stroll gli ha offerto durante il 2022, ma anche per quanto il team sta realizzando per cercare di progredire e lottare con i top team nel prossimo futuro.

"Credo sia solo questione di tempo riguardo al vedere Aston Martin sfidare i migliori team. Siamo in un processo molto interessante, la macchina nuova, il dipartimento tecnico nuovo, e tante cose che stiamo imparando. Ma la strada è ancora lunga", ha concluso Alonso.