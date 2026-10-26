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F1 | Alonso accusa: "Il livello del 30% dei piloti della griglia è molto basso"

Fernando, colpito da Alexander Albon, si è sfogato al termine del Gran Premio degli USA. I danni patiti dalla sua AMR26 lo hanno privato di un possibile arrivo a punti: la vettura era veloce, ma i danni l'hanno affossata.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 26 ott 2026, 15:30

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Spesso la parte bassa della griglia di partenza di Formula 1 si rivela una vera e propria tonnara. Tanti contatti e alcuni di questi possono generare danni importanti che vanno a influire sul risultato finale di un pilota. E' successo questo a Fernando Alonso, che al via del GP degli Stati Uniti è stato centrato da Alexander Albon.

Al via del gran premio di ieri, Alonso ha perso una posizione, scendendo 12esimo. Albon, invece, è scattato bene, arrivando alle spalle dell'asturiano e insidiandolo per gran parte del primo giro.

Arrivato in curva 11, Alonso ha provato l'attacco nei confronti delle Haas che lo precedevano e stavano lottando tra loro. Albon ha scelto di fare una traiettoria simile e la ruota anteriore destra di Albon ha colpito la zona dei bargeboard della AMR26 numero 14, proprio quella di Alonso.

Fernando è stato così spinto verso l'esterno, perdendo altre 4 posizioni. Ma l'aspetto più importante è legato ai danni che la sua AMR26 ha patito nel contatto con la Williams del thailandese.

"Sono stato centrato da Alex alla curva 11. Quello è stato il danno più grave. Credo che abbiamo perso mezzo secondo o anche di più", ha dichiarato Alonso al termine della gara.

"La macchina è distrutta, l'ho vista nel parco chiuso. Metà del fondo non c'è più. Non so come abbiamo fatto a continuare e a essere comunque abbastanza competitivi".

Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Immagino che, se la macchina fosse stata integra, oggi avremmo avuto buone possibilità di conquistare punti, perché eravamo in dodicesima posizione con una macchina a cui mancava metà del fondo. Credo che fosse completamente distrutto. Non avevo più la parte sinistra del fondo".

Alonso ha pensato di ritirare la macchina una volta resosi conto di avere perso dei pezzi nel corso della gara. La AMR26 era diventata difficile da pilotare. Una volta ai box, il team ha cambiato il muso e grazie alla nuova ala anteriore lo spagnolo è riuscito a chiudere il gran premio

"Probabilmente, mentre affrontavo una curva, si è staccato qualcosa e ho perso altri pezzi del fondo. Non riuscivo più a sterzare, quindi ci siamo fermati. Ho pensato di ritirare la macchina. Ero pronto a spegnerla, ma poi hanno montato una nuova ala anteriore e sono tornato in pista".

"Ovviamente, negli ultimi 15 giri della gara, la macchina girava abbastanza bene a destra, ma non a sinistra. Volevamo comunque arrivare al traguardo e raccogliere qualche dato in più".

Secondo Alonso, Aston Martin avrebbe potuto portare a casa punti sulla pista di Austin se non fosse stato colpito da Albon. Ma l'aspetto che farà più discutere è la frase con cui Fernando ha definito la competitività dell'ultimo terzo della griglia di Formula 1.

"Oggi avremmo potuto conquistare punti e magari avvicinarci alla Williams nel Mondiale Costruttori. Ma loro si sono assicurati che non avessimo alcuna possibilità".

"Credo che quando parti dalle retrovie ci sia sempre questo rischio. Penso che il livello dei piloti nella parte bassa della griglia sia molto basso, come abbiamo visto oggi con Alex. Quindi credo che dobbiamo migliorare la macchina e partire un po' più avanti".

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