F1 | Alonso 7° ma deluso: "Ho fatto un errore inaccettabile"

Il settimo posto da cui prenderà il via del Gran Premio di Monaco non è certo un pessimo risultato, ma al termine delle qualifiche di ieri Fernando Alonso è apparso contrariato. È una quarta fila che a Fernando sta stretta, considerando le buone prospettive che c’erano poco prima della Q3.

“Mi sono trovato in una buona condizione – ha confermato il pilota di Alpine – perché in Q1 sono riuscito a passare il taglio utilizzando solo un set di gomme soft, quindi avevo a disposizione due treni nuovi per la Q3. Il mio obiettivo era la quinta posizione, e con il primo set ho effettivamente ottenuto il quinto tempo, quindi ci ho creduto”.

Poi sono accaduti due episodi nel momento clou ovvero nell’ultimo ‘run’ della Q3 che hanno ridimensionato le ambizioni di Alonso. “La pista si è evoluta molto – ha spiegato Fernando – e credevo di poter strappare la quinta posizione, ma ho perso la concentrazione alla staccata del Mirabeau, e ho frenato troppo tardi bloccando le gomme".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Avrei potuto dirigermi nella via di fuga, ma fino all’ultimo istante ho sperato di poter chiudere la curva, ma sono finito contro le barriere. Stavo per comunicare il tutto al mio ingegnere ma lui mi ha preceduto informandomi che la strada alla curva 8 era bloccata (dall’uscita di Serio Perez) così gli ho detto ‘non preoccuparti, sono già finito a muro’”.

Tornato ai box, Alonso si è scusato con tutta la squadra. “Quest’anno ogni errore va a pesare non solo sul risultato in pista ma anche sul budget cap – ha confermato – quindi è difficile da accettare, non sono molto orgoglioso delle mie qualifiche, ma vediamo cosa accadrà in gara. La macchina è migliorata molto rispetto alle prove di venerdì, è stato ridotto il saltellamento e in generale è stato fatto un ottimo lavoro”.