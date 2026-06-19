F1 | Allison: "Scoperta la causa dei ko alla batteria Mercedes, ma serve tempo per la soluzione"

Mercedes ammette il problema tecnico alla batteria. James Allison, direttore tecnico della Stella, è intervenuto a "Nu Silver Arrows", il programma radio del team di Brackley. Il ritiro di Kimi Antonelli nel GP della Catalunya non è stato l’unico causata dalla batteria, visto che i cedimenti di questo importante particolare della power unit M17 E Performance sono stati troppo frequenti.

Al motore di Brixworth viene riconosciuto il più alto grado di competitività (tranne per la FIA che nelle sue valutazioni per stabilire quali sono i Costruttori che hanno diritto all’ADUO, ha considerato il 6 cilindri turbo DM01 di Red Bull Ford come benchmark), ma alle alte prestazioni spesso non corrisponde un adeguato livello di affidabilità.

Lo stop del giovane bolognese a Montmelò, infatti, è solo l’ultimo episodio di una serie di problemi che hanno fermato la W17 e anche la McLaren MCL40. Un mese fa in Canada era toccato a George Russell patire un ritiro a causa della batteria e in precedenza anche il team di Woking che ha una fornitura clienti ha avuto i suoi guai.

Si ricorderà che le monoposto papaya di Lando Norris e Oscar Piastri non avevano preso il via nel GP della Cina con analoghi problemi elettrici. Il campione del mondo ha dovuto sostituire la batteria durante il weekend del GP di Monaco, dovendo poi fermarsi per una noia alla power unit in gara.

Toto Wolff, team principal e azionista della squadra, dopo lo stop di Antonelli è stato molto duro con la squadra auspicando che si facesse “tutto il possibile per capire" cosa sta succedendo con preoccupante frequenza.

James Allison, dt Mercedes, con il capo degli ingegneri di pista, Shovlin e "Bono" Foto di: Erik Junius

James Allison ha dichiarato che è stata diagnosticata la causa dei cedimenti e che in Mercedes stanno lavorando a una soluzione che sperano definitiva...

"Credo che chiunque segua attentamente la F1 avrà notato che questo problema ha messo fuori gioco diverse vetture con motore Mercedes nel corso della stagione - ha affermato Allison -. Le cause non sono tutte identiche, ma in genere hanno origine nella stessa area della batteria”.

"Penso che la maggior parte delle aree a rischio siano state individuate. E con un po' di fortuna, quando inizieremo a introdurre gradualmente i nuovi moduli nel corso della stagione agonistica, la nostra flotta dovrebbe ottenere risultati migliori, visto che i ritiri sono stati molto, molto dolorosi".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Allison spiega che sono stati fatti degli specifici test e delle prove ai banchi per determinare le cause delle rotture e identificare le soluzioni, evitando di correre altri rischi in gara, per quanto possano essere emersi altri punti deboli che non erano stati identificati in precedenza.

"Accettiamo che ci potranno essere ancora dei guasti, ma cerchiamo di fare in modo che si verifichino durante i test al banco e il meno possibile in pista - prosegue il direttore tecnico -. In prima istanza, quando c’è un cedimento, la tendenza del team, prima di comprenderne appieno la causa, è fare un piccolo passo indietro, spingendo l’equipaggiamento un po' meno al limite, giusto per dare un po' più di durata al kit che sta subendo dei danni. Nel frattempo, c’è un'altra parte del team che cercherà di capire qual è stata la causa principale della rottura per proporre qualcosa di sufficientemente robusto”.

Stando alle indiscrezioni Mercedes si sarebbe affidata anche a consulenti esterni per trovare una soluzione: la batteria della Stella patirebbe le alte temperature e, quando esce dalla finestra della corretta refrigerazione, cresce il rischio di accusare dei problemi nei moduli più deboli.

La Mercedes non ha dato alcuna tempistica sugli interventi, ma un fatto sembra certo: è stato ripetuto ai piloti di non stare troppo in scia per evitare i surriscaldamenti. Evidentemente la battaglia ravvicinata di Kimi con Russell nella fornace di Barcellona può aver innescato il ko del pilota italiano che aveva appena superato il compagno di squadra.

La strategia per l’Austria, quindi, sarà quella di cercare di riportare le due frecce nere e argento davanti a tutti, ricordando che nelle prossime cinque settimane si disputeranno quattro gare. Messaggio ricevuto...