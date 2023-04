F1 | Allison: "Mercedes sta sviluppando anche nuove sospensioni"

Carica lettore audio

È tornato alla ribalta James Allison, CTO della Mercedes. È toccato all’inglese fare il punto dopo il GP d’Australia che ha fruttato il secondo posto di Lewis Hamilton e il ritiro di George Russell per il cedimento del motore.

Lewis, pur cogliendo un posto d’onore con la W14 non ha fatto mistero che in Arabia Saudita non si sentiva "connesso" alla macchina, e in Australia il sette volte campione del mondo ha sottolineato che la posizione di guida troppo avanzata rispetto agli avversari condiziona il comportamento della freccia nera.

Allison ha ammesso che la Mercedes sta sfruttando la sosta di tre settimane che porterà al GP dell'Azerbaijan per lavorare anche sulla meccanica della W14, oltre che sul rifacimento dell’aerodinamica che è già stato avviato e sarà pronto per Imola.

"Stiamo lavorando duramente in galleria del vento per trovare più carico aerodinamico - ha detto Allison in un video pubblicato dal team -. Siamo impegnatissimi nell'ufficio tecnico per convertire le cose viste in galleria del vento poche settimane fa, in prestazioni che speriamo di consegnare alla pista”.

“L’impegno non si limita solo all’evoluzione dell’aerodinamica, perché stiamo sviluppando delle novità anche sulla meccanica della macchina: verranno riviste alcune parti delle sospensioni nel tentativo di migliorare l'equilibrio della vettura e rendendola più guidabile, per fare in modo che i piloti possano trovare quella fiducia per spingerla fino al limite”.

"Siamo impegnati anche nel lavoro di simulazione: l’obiettivo è migliorare da casa il setup della vettura che mandiamo in pista”. Il riferimento non è affatto casuale, visto che Allison mette in evidenza il prossimo evento a Baku che sarà teatro della prima gara sprint, con un solo turno di prove libere al venerdì, seguito dalle qualifiche…

James Allison, CTO Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Le gare sprint premiano le squadre che sanno deliberare un buon assetto da casa perché non c’è abbastanza tempo per cercare delle modifiche prima delle qualifiche. Questi sono gli aspetti sui quali stiamo intervenendo e speriamo di fare un buon lavoro per fare bella figura quando saremo a Baku tra poche settimane".

Mercedes W14: previste a Baku nelle modifiche alle sospensioni Photo by: Giorgio Piola

Allison è soddisfatto delle prestazioni viste a Melbourne…

"Nel complesso abbiamo visto una crescita della macchina che ha espresso quello che è in grado di dare in questo momento. La felicità è mitigata però dalla delusione per il ritiro di George che non è riuscito a raccogliere il frutto del suo lavoro. Non abbiamo fatto grandi scoperte, siamo solo andati avanti nello sviluppo”.

“La Red Bull resta leader, mentre dobbiamo fare i conti con Ferrari e Aston Martin: attualmente siamo forse solo un pelo davanti a loro. Nelle prossime settimane andremo su piste diverse e scopriremo se il miglioramento che abbiamo notato sulla macchina sarà confermato o se era il frutto delle condizioni abbastanza insolite che abbiamo visto in pista nel weekend di Melbourne”.

L’ingegnere specifica meglio i suoi dubbi:

“Avremo a che fare con tracciati molto diversi: Melbourne era una pista che metteva a dura prova le gomme anteriori, mentre Baku, al contrario, stressa quelle posteriori, per cui le circostanze sono molto diverse. Lo capiremo solo in Azerbaijan quando metteremo la W14 in pista…”.