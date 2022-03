F1 | Allarme Norris: "Speriamo di risolvere il problema ai freni"

Carica lettore audio

La prima giornata di test in Bahrain non è stata certamente semplice per la McLaren. Il team inglese ha dovuto cambiare in corso d’opera i piani facendo scendere in pista Lando Norris al posto di un Daniel Ricciardo non al meglio della condizione.

L’inglese, però, è stato a lungo fermo ai box a causa di un problema ai box che ha compromesso il programma di lavoro previsto. Norris ha così chiuso la giornata con un totale di soli 60 giri percorsi ed il sesto tempo in 1’35’’356.

“Non è stata certamente la giornata che volevamo. Daniel non si sentiva bene e così ho preso il suo posto girando per tutto il giorno. Tuttavia abbiamo avuto un bel po' di problemi con la vettura e ci è servito molto tempo per risolverli. Questo ci ha impedito anche di percorrere il numero di giri previsti”.

È stato un po' frustrante. Questa pista è molto differente da Barcellona e avremmo voluto cercare di capire il più possibile come la vettura si comporta su un tracciato molto più irregolare”.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“In un certo modo ci siamo riusciti, ma non siamo stati in grado di provare i long run. Abbiamo fatto il massimo, ma ci sono stati alcuni problemi che ci hanno rallentato e che dobbiamo risolvere”.

Norris ha poi spiegato quale sia stato il guasto che ha impattato nel programma di lavoro del team di Woking.

“Semplicemente abbiamo avuto un problema con i freni. Non so dire esattamente di cosa si è trattato, ma ha riguardato le temperature e cose del genere. Questo guasto ci ha impedito di provare i long run”.

“È un problema che cercheremo di risolvere nei prossimi giorni. Trovare una soluzione, però, non sarà facile, ma vedremo cosa riusciremo a fare. Spero che non interferisca anche nei prossimi giorni”.

Dalle parole di Norris si è potuto capire, però, che il guasto è stato più importante di quanto ipotizzato dall’esterno.

“Non era qualcosa che potevamo risolvere oggi e non è facile trovare una soluzione. Dovremo trovare una soluzione di compromesso per avere la possibilità di stare più tempo in pista. C’è molto lavoro da fare e tutti i ragazzi sono impegnati al massimo. Vedremo…”.