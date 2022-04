F1 | Allarme Ferrari: cambiato il motore a Sainz precauzionalmente

Carica lettore audio

Allarme Ferrari! La squadra di Maranello è stata costretta a sostituire il motore endotermico sulla F1-75 di Carlos Sainz per motivi precauzionali, dopo che è emersa una anomalia che ha consigliato i tecnici a decidere il passaggio all’unità 2. La Scuderia parla di possibile effetto dell'uscita dello spagnolo in Australia.

Il pilota spagnolo, ovviamente, non deve scontare alcuna penalità perché c’è la libertà di utilizzare tre power unit nell’arco della stagione, ma è indubbio che si cambiano i piani nella gestione delle singole unità che erano state programmate: la Ferrari aveva preventivato il passaggio al propulsore 2 per il GP di Spagna, mentre a Miami dovrebbe debuttare il nuovo ibrido che la FIA lascia sviluppare fino all’inizio di settembre.

Carlos, molto carico per l’ufficializzazione del rinnovo biennale del contratto, conta di rilanciare le sue quotazioni a Imola dopo il ritiro dell’Australia, ma chi lo ha visto nel paddock ha notato l’inevitabile muso lungo per questo problema tecnico che ha costretto i meccanici del Cavallino a smontare lo 066/7 che era previsto per questo appuntamento, per mettere in macchina la seconda unità.

Tutto questo non significa che il motore sostituito non possa essere recuperato: non è stato dichiarato un cedimento, ma solo un intervento precauzionale. L’unità verrà analizzata a Maranello e potrebbe diventare il propulsore da utilizzare nelle prove libere del venerdì.